Sky, programmazione completa a tutti gli abbonati

Marco Locatelli,

Come fatto di recente da altre piattaforme di contenuti video, da Infinity a PornHub, in queste ore pure Sky ha deciso di regalare ai suoi utenti la programmazione completa, a prescindere al loro abbonamento, fino al 3 aprile. Il tutto ovviamente per stimolare gli utenti a restare in casa in questi giorni di quarantena.

Proprio così. I clienti che hanno ad esempio il pacchetto Sport e/o Calcio potranno vedere anche tutti i canali inclusi nei pacchetti Cinema e Famiglia, quindi 16 canali cinema oltre ai contenuti on demand. Così allo stesso modo gli abbonati a Cinema e/o Famiglia potranno vedere tutti i canali Sport, anche se in questo periodo – causa restrizioni anti-coronavirus – gli eventi sportivi live sono decisamente ridotto all’osso.

I clienti che già ad oggi hanno un abbonamento che comprende tutti i pacchetti Sky potranno comunque avere accesso a diversi bonus. Per loro diversi film pay per view in anteprima gratuita: si parte con L’Immortale dal 19 al 15 marzo, primo film diretto e interpretato da Marco D’Amore, grande successo al box office e candidato ai David di Donatello per il racconto della storia di Ciro di Marzio, uno dei grandi protagonisti di Gomorra – La serie.

Inoltre Sky lancia una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi SKY#IoRestoACasa a sostegno della Protezione Civile con alcuni dei volti più famosi di Sky Sport, i protagonisti dei programmi di intrattenimento più amati e delle Serie TV di maggior successo e i giornalisti di Sky TG24. Obiettivo: sostenere la Protezione Civile per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e strumenti di ventilazione. La Protezione Civile provvederà a distribuire i prodotti, in base alle necessità, su tutto il territorio italiano.

La donazione può essere effettuata direttamente sul Conto Corrente n. 22330 (IBAN IT49J0100003245350200022330) aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con la causale SKY IoRestoACasa Covid 19.