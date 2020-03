App RaiPlay: download e installazione

Matteo Tontini,

L’app RaiPlay consente di accedere alla piattaforma streaming dell’emittente televisiva di Stato, così da guardare in diretta i canali Rai1, Rai2, Rai3, Rai4, Rai5, RaiNews, RaiPremium, RaiMovie, RaiSport1, RaiSport2, RaiGulp, RaiYoyo, RaiStoria e RaiScuola. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di vedere una serie di contenuti on-demand, che spaziano tra film, fiction e serie TV. Ma come si in scarica l’app? E come si installa? Ecco una semplice guida al download e all’installazione dell’app RaiPlay.

Anzitutto è bene precisare che è disponibile sia per Android che per iOS. Scaricare l’applicazione è molto semplice, basta infatti seguire i seguenti passi dal proprio smartphone o tablet:

Accedere a Google Play Store o App Store

o Digitare “RaiPlay” nell’apposita barra di ricerca

nell’apposita barra di ricerca Una volta trovata l’app, fare tap sul pulsante Installa

Lanciare l’app ed effettuare il login

Qualora non si disponesse di un account, sarà ovviamente necessario registrarsi. Dopo aver effettuato l’accesso basterà scorrere in basso la home per visualizzare i contenuti suggeriti; oppure, sarà possibile premere il pulsante menu a comparsa dove sono presenti tutte le categorie da cui è possibile scegliere i vari titoli. Per una ricerca rapida, l’utente avrà inoltre la possibilità di utilizzare la lente di ingrandimento situata in alto a destra: gli basterà dunque digitare il nome del film, della serie o della fiction che vuole vedere per trovarla più velocemente.

A questo punto non resta che avviare la riproduzione, semplicemente facendo tap sull’immagine. RaiPlay è la vecchia RaiTV e, rispetto alla versione precedente, offre un design più moderno e un’interfaccia più pulita e immediata, a riprova dell’ottimo lavoro svolto dagli sviluppatori.