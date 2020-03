Facebook, Dark Mode su desktop: come attivarla

Matteo Tontini,

Facebook permette finalmente ai suoi utenti desktop di attivare la Dark Mode, utile a cambiare la tonalità dell’interfaccia. Secondo quanto dichiarato dalla società, “a partire da oggi la maggior parte delle persone avrà accesso alla modalità”.

Attivare la Dark Mode di Facebook su desktop è semplicissimo, basta seguire i seguenti passi:

Accedere a Facebook

a Facebook Fare clic sulla freccetta in alto a destra (Account)

in alto a destra (Account) Attivare il toggle Modalità sfondo nero

A questo punto il social network adotterà colori scuri, utili per non affaticare gli occhi durante un uso prolungato in ambienti bui. Si tratta di una modalità in fase di sviluppo da molto tempo: il colosso di Mark Zuckerberg ha promesso per la prima volta un rinnovo dell’interfaccia, affinché fosse più pulita e veloce, alla conferenza F8 dedicata agli sviluppatori la scorsa primavera. Un numero limitato di utenti ha avuto la possibilità di testare la nuova versione a gennaio.

Accedendo a Facebook da desktop, gli utenti probabilmente vedranno un banner nella parte superiore della pagina che chiede se desiderino o meno provare la nuova versione. Per il momento, è ancora possibile ripristinare la versione classica nel caso la si preferisca, ma il restyling diventerà predefinito entro la fine dell’anno.

Sebbene agli utenti potrebbe non piacere di primo acchito l’interfaccia rinnovata, la Dark Mode sarà probabilmente utilizzata da molti. D’altronde è già molto apprezzata su altre app come Instagram e WhatsApp, quindi ci si aspetta che anche su Facebook sia un successone. Tra l’altro, in questo periodo di epidemia da nuovo coronavirus, gli utenti passeranno più tempo davanti agli schermi, quindi potrebbe essere una soluzione efficace per evitare di affaticare troppo gli occhi.