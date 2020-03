RaiPlay diretta: guida allo streaming del servizio

Matteo Tontini,

RaiPlay è la piattaforma streaming dell’emittente televisiva di Stato, molto utile per vedere i canali in diretta o per recuperare le proprie serie TV e fiction (o film!) preferite on demand. Il servizio è accessibile sia da web che tramite app, così da poter essere utilizzato comodamente su smartphone e tablet. Ma come si fa a guardare i programmi in diretta su RaiPlay? Ecco una semplice guida al riguardo.

Anzitutto bisogna entrare sul sito – o lanciare l’applicazione – e fare clic su Accedi, nella parte in alto a destra dello schermo. Nel caso in cui non si disponesse di un account ci si dovrà registrare (si può tranquillamente accedere tramite Facebook, Twitter o Google). Poi non resta che seguire tali passaggi:

Selezionare il menu a comparsa in alto a sinistra (le tre linee orizzontali)

in alto a sinistra (le tre linee orizzontali) Fare clic su Canali Tv e poi su Dirette

A questo punto, l’utente si troverà davanti a una pagina con tutti i canali disponibili. Per essere precisi, avrà a disposizione Rai1, Rai2, Rai3, Rai4, Rai5, RaiNews, RaiPremium, RaiMovie, RaiSport1, RaiSport2, RaiGulp, RaiYoyo, RaiStoria e RaiScuola. Basterà cliccare sul riquadro relativo al canale scelto per lanciare lo streaming e godersi la diretta su RaiPlay.

Sotto ogni riquadro viene elencato ciò che sta andando in onda, l’ora di inizio del programma e una breve descrizione. Inoltre, viene mostrato cosa sarà trasmesso “a seguire”. RaiPlay è la vecchia RaiTV e, rispetto alla versione precedente, offre un’interfaccia più pulita e intuitiva grazie all’ottimo lavoro svolto dagli sviluppatori; nel complesso, il design risulta più fresco e moderno.