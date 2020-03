Wildix si unisce alla solidarietà digitale

Giacomo Ampollini,

Come molte altre società del settore ITC in questo periodo di emergenza dovuto al coronavirus, anche Wildix ha deciso di partecipare alla gara di solidarietà. Prendendo parte all’iniziativa fortemente voluta dal governo e che in molti hanno seguito, la multinazionale italiana non è voluta essere da meno. Quest’ultima è specializzata in soluzioni di Unified Communications e prodotti VoIP, e con l’esperienza accumulata negli anni ha voluto favorire questo clima di Smart Working andando incontro ad aziende e lavoratori.

Wildix scende in campo con sei mesi di chat e videoconferenze gratuite, un pacchetto dedicato allo Smart Working i cui tempi di attivazione si risolvono in appena qualche ora senza neanche il bisogno di installare nessuna sorta di software. Una piattaforma che si configura velocemente per permettere di iniziare il lavoro fin da subito sul proprio dispositivo, merito del browser user interface della piattaforma Wildix. Un solo click e si ha a disposizione un sistema per chattare, condividere lo schermo o documenti, creare videoconferenze e altro ancora; un ufficio virtuale in tutto e per tutto.

Le parole del CEO della società, Steve Osler:

Wildix oggi lancia un’offerta straordinaria per lo smart working: sei mesi di chat e videoconferenze gratuite con colleghi e clienti. I datori di lavoro e le aziende hanno l’obbligo di salvaguardare la salute dei lavoratori sempre, e ancora di più in questo momento drammatico per l’Italia e il mondo. In Wildix stiamo lavorando tutti da casa, in smart working, grazie ai nostri sistemi. Il mio invito è che tutti i lavoratori che possono continuare a produrre da casa inizino subito, senza aspettare neanche un giorno. Per fare questo serve una tecnologia basata sul browser, che sia facile da usare, veloce da attivare e funzioni sui device personali degli utenti. Ci sarà solo un minimo investimento necessario nel caso si vogliano ricevere a casa le telefonate che arrivano in ufficio, e anche i nostri telefoni Vision e Supervision saranno scontati. Restiamo a casa, tuteliamo la nostra salute e quella dei nostri cari. Lavoriamo da casa, ora! Meglio se con un sistema 100% a prova di hacker e intuitivo come quello di Wildix.

Come detto, sono molte le compagnie che hanno deciso di aiutare a modo loro tutte le parti coinvolte da questa emergenza legata alla pandemia da coronavirus. Molte di queste iniziative sono state rivolte al personale sanitario e alla sanità in generale, altre compagnie come Wildix hanno invece rivolto la propria solidarietà verso i lavoratori che sono lontani dal proprio ufficio.