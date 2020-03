Catalogo Infinity: serie TV e film aprile 2020

Matteo Tontini,

Mediaset Infinity introdurrà nuovi contenuti ad aprile 2020, al fine di rinnovare il proprio catalogo come ogni mese. Gli abbonati alla piattaforma potranno contare su nuovi titoli, tra film e serie TV. Inoltre, come parte del suo impegno per combattere il coronavirus, il servizio si rende gratuito a tutti per due mesi, quindi potrebbe essere l’occasione giusta per dargli una chance.

Tra le pellicole che vale la pena menzionare in arrivo ad aprile 2020 si annoverano Point Break – Punto di rottura, In Darkness – Nell’oscurità e The LEGO Movie 2 – Una Nuova Avventura; per quanto riguarda le serie TV è invece in arrivo il cofanetto completo di 22.11.63 e l’ottava e ultima stagione di Arrow.

Di seguito è possibile dare un’occhiata all’elenco.

Catalogo Infinity: uscite di aprile 2020

1 aprile

22.11.63 (serie TV): Cofanetto completo della miniserie televisiva basata sul romanzo omonimo di Stephen King: nella serie, James Franco interpreta un insegnante di liceo che, viaggiando indietro nel tempo, tenta di impedire l’assassinio del Presidente John F. Kennedy.

Veronica Mars 4 (serie TV): Quarta stagione della serie, che debutterà sulla piattaforma con un episodio a settimana; a distanza di 13 anni dalla season 3, Kristen Bell torna a vestire i panni dell’investigatrice privata Veronica Mars intenta a risolvere nuovi casi.

3 aprile

Scooby-Doo! E il Ritorno sull’Isola degli Zombie (film – Infinity Premiere): Fino al 9 aprile, gli utenti avranno la possibilità di vedere la pellicola che racconta le avventure di Shaggy, Velma, Daphne, Fred e l’immancabile Scooby-Doo, impegnati a risolvere un nuovo mistero.

Point Break – Punto di rottura (film): Con protagonisti Patrick Swayze e Keanu Reeves, la pellicola racconta la storia dell’investigatore Johnny Utah che, infiltratosi in un gruppo di surfisti per smascherare una banda di rapinatori, rimane affascinato dal loro stile di vita.

4 aprile

Arrow 8 (serie TV): Ottava e ultima stagione dello show, in cui Oliver Queen sarà costretto a ripercorrere gli anni trascorsi nei panni di Green Arrow.

Il Testimone Invisibile (film): Pellicola con Miriam Leone e Riccardo Scamarcio in cui un giovane imprenditore di successo viene accusato dell’omicidio della sua amante e, per difendersi dalle accuse, si avvale dell’aiuto di una famosa penalista.

In Darkness – Nell’oscurità (film): Sofia è una pianista cieca cui capita di ascoltare rumori di lotta nell’appartamento sopra il suo: una lotta che sfocia nella morte della sua vicina di casa Veronique.

6 aprile

Supernatural 13 (serie TV): Tredicesima stagione della celebre serie di genere paranormale incentrata sulle vicende dei fratelli cacciatore di demoni Sam e Dean Winchester. Sarà distribuito un episodio a settimana.

10 aprile

Joker (film – Infinity Premiere): Pellicola che analizza dal punto di vista psicologico l’acerrimo nemico di Batman, con l’attore premio Oscar Joaquin Phoenix.

11 aprile

The LEGO Movie 2 – Una Nuova Avventura (film): Pellicola per tutti i fan dei mattoncini colorati che riunisce gli eroi di Bricksburg in una nuova avventura per salvare la loro amata città.

13 aprile

The Goldbergs 7 (serie TV): Settima stagione dello show che segue le vicende di una famiglia americana degli anni ’80 in cui il piccolo Adam registra con una videocamera le giornate dei propri parenti.

17 aprile

IT – Capitolo Due (film – Infinity Premiere): Seconda parte dell’adattamento cinematografico di Andy Muschietti del romanzo di Stephen King, dove il club dei Perdenti (ormai adulti) torna a Derry per sconfiggere Pennywise una volta per tutte.

Madre! (film): Thriller psicologico con protagonisti Jennifer Lawrence e Javier Bardem, incentrato su una coppia di sposi che vive apparentemente in tranquillità fino a quando la loro relazione non viene messa alla prova dall’arrivo di uno sconosciuto.

18 aprile

Il Padrino (film): Il film cult diretto da Francis Ford Coppola e i suoi sequel.

Matrix (film): La trilogia fantascientifica con protagonista Keanu Reeves nei panni di Neo.

22 aprile

Lion – La Strada verso Casa (film): Un bambino si perde e viene adottato da una coppia australiana; solo una volta adulto, grazie all’aiuto di Google Earth, riesce a trovare il luogo che un tempo chiamava “casa”.

24 aprile

Doctor Sleep (film – Infinity Premiere): Con protagonisti Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran, il film racconta la storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all’Overlook Hotel in Shining.

25 aprile

Croce & Delizia (film): Due famiglie, totalmente diverse tra loro, si ritrovano a trascorrere le vacanze estive insieme: il motivo è un inaspettato annuncio dei capifamiglia che scardinerà gli equilibri delle due famiglie ma soprattutto quelli dei loro rispettivi primogeniti.