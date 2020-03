Catalogo Prime Video: serie TV e film aprile 2020

Matteo Tontini,

Amazon Prime Video si prepara ad accogliere nuovi contenuti ad aprile 2020, un mese ancora piuttosto pesante per gli italiani costretti in casa per via della quarantena. Grazie alla piattaforma streaming del colosso dell’e-commerce, tuttavia, nuovi titoli potranno allietare le giornate degli abbonati.

Nel mese di aprile 2020 debutterà Tales from the Loop, che è senz’altro il titolo di punta in uscita tra le serie TV originali Amazon Prime Video, ma farà compagnia allo show anche Bosch, produzione originale più longeva del servizio (è infatti in arrivo la sesta stagione).

Di seguito è possibile dare un’occhiata a tutte le novità Prime Video di aprile 2020.

Catalogo Amazon Prime Video: uscite di aprile 2020

1 aprile

Jexi (film): Phil non riesce a separarsi dal suo amato smartphone. Quando però si vede costretto ad acquistarne uno nuovo, si trova ad interfacciarsi con un nuovo sistema operativo chiamato Jexi. Il ragazzo diventa completamente dipendente dai consigli del suo telefono, finché non si rende conto che sarebbe meglio liberarsene.

3 aprile

Tales from the Loop (serie TV): Show basato sui lavori dell’artista Simon Stålenhag, racconta le storie di una cittadina e di tutti coloro che vivono sotto il “Loop”, una macchina costruita per esplorare i misteri dell’universo rendendo possibili cose che fino a quel momento erano concepibili solo per la fantascienza.

6 aprile

Iron Sky: The Coming Race (film): All’indomani di una devastante guerra nucleare che lascia la Terra inabitabile, un vecchio nemico guida un gruppo di eroi in una missione nella Terra Cava, dove dovranno combattere un’antica razza di rettili mutaforma per salvare l’umanità.

10 aprile

Non succede, ma se succede… (film): Commedia con Charlize Theron e Seth Rogen che ruota intorno a Fred Flarsky, un giornalista disoccupato da quando un magnate dei media, di cui disprezza profondamente l’operato, ha comprato il suo giornale, e Charlotte Field, Segretario di Stato che punta a diventare la prima Presidente donna degli Stati Uniti.

17 aprile

Selah And The Spades (film): La vita sociale della prestigiosa Haldwell Boarding School è nelle mani di cinque fazioni; la più prestigiosa è guidata da Selah Summers, una ragazza affascinante ma spietata che cammina sulla sottile linea del rasoio, tra l’essere amata e temuta.

Bosch 6 (film): Sesta stagione dello show che racconta le vicende del detective della Omicidi della Polizia di Los Angeles, Harry Bosch, sottoposto a processo per aver ucciso un presunto serial killer per legittima difesa.

22 aprile

Dora e la Città Perduta (film): Dopo aver trascorso gran parte della vita nella giungla, la giovane Dora si prepara per la sua avventura più pericolosa: la giovane intraprende una missione per salvare i genitori mentre cerca di risolvere un mistero legato a un’antica civiltà.

26 aprile

Sword Art Online: Alicization 2 (serie anime): Ambientata nel 2026, la serie vede il protagonista Kirito accettare un’offerta di lavoro da una società chiamata Rath. Quest’ultima vuole utilizzare l’esperienza del ragazzo per testare un nuovo tipo di equipaggiamento FullDive (la tecnologia utilizzata per immergersi completamente in un mondo virtuale) chiamato Soul Translator.

Contenuti già disponibili

Amazon Prime Video ci ricorda inoltre alcuni dei contenuti già disponibili, che intratterranno gli abbonati anche nel mese di aprile 2020.

Peppa Pig

Gortimer Gibbon’s Life On Normal Street

Horrible Histories: The Movie

Just Add Magic

Kung Fu Panda: The Paws of Destiny

E.T. – L’extraterrestre

Cattivissimo Me

Castle (stagioni 1-8)

Scandal (stagione 7)