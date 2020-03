Dplay: guida alla registrazione

Matteo Tontini,

Dplay è il servizio streaming offerto da Discovery Italia e consente di accedere ai principali programmi di Real Time, DMAX, Animal Planet, Frisbee, K2, Nove, Giallo e Focus in maniera totalmente gratuita e da una vasta gamma di dispositivi. Per godere di tutte le funzioni della piattaforma è necessario creare un account.

Così facendo, si potrà procedere a contenuti esclusivi come le puntate in anteprima di Bake Off Italia e Top Chef Italia (tanto per fare un paio di esempi), creare una lista con i propri contenuti preferiti, ricevere consigli sui titoli che potrebbero destare interesse e mantenere i progressi di visione dei programmi su tutti i dispositivi. Tutto questo a costo zero, perché il servizio Dplay è gratuito. Ma come si procede alla registrazione di un account? Ecco una semplice mini-guida.

Anzitutto bisogna cliccare sul pulsante Accedi nella parte in alto a destra.

nella parte in alto a destra. Puoi bisogna selezionare Accedi con Facebook ed effettuare l’accesso tramite il profilo del social network.

ed effettuare l’accesso tramite il profilo del social network. Confermare il collegamento tra l’account social e Dplay tramite Continua come [tuo nome] .

. A questo punto non resta che accertarsi che le informazioni nei campi nome, data di nascita e genere di appartenenza (compilati automaticamente) siano corrette.

Fare clic pulsante Completa registrazione.

Adesso l’utente potrà accedere al proprio account. Vedrà dunque comparire nell’home page di Dplay le sezioni Visti di recente e Scelti per te: in questo modo potrà consultare la cronologia dei video che ha visto di recente (con la possibilità di riprendere la visione dove l’aveva interrotta) e una serie di contenuti che potrebbero piacergli in base ai contenuti che hai visualizzato in precedenza.