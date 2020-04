Rayman Legends in regalo fino al 3 aprile

Matteo Tontini,

Ubisoft potrebbe per trovato il giusto modo per incoraggiare le persone a stare a casa e aspettare che la pandemia da nuovo coronavirus inizi a scemare: regalare giochi. Sta pertanto organizzando una campagna (della durata di un mese) che permetterà agli utenti di mettere le mani su giochi gratuiti, demo, sconti e altre offerte utili a rendere meno noiosa la quarantena. Per iniziare, ha deciso di regalare a tutti un gran bel platform per PC: Rayman Legends.

Il gioco può infatti essere scaricato gratuitamente su Uplay da adesso fino al 3 aprile. Per essere precisi, si tratta di un titolo piuttosto vecchio ma ancora assolutamente valido. Un’avventura bidimensionale ricca di ostacoli e segreti da scovare, che potrebbe mettere alla prova anche i giocatori più esperti. Insomma, a costo zero è un affare, assolutamente. Rayman Legends potrebbe consentire agli utenti di estraniarsi per un po’ dalla dura realtà e vivere un’esperienza ludica divertente e coinvolgente sperando che le cose vadano per il meglio. L’offerta, così come quelle future, è disponibile sul sito Ubisoft Free Events.

Non c’è dubbio che Ubisoft sia utilizzando l’iniziativa come metodo per promuovere il suo catalogo, almeno in parte. Per esempio, gli utenti potrebbero provare un gioco che non hanno avuto modo di sperimentare in passato e essere incentivati a scaricare la piattaforma Uplay (e, perché no, a iscriversi al servizio Uplay +). Allo stesso tempo, potrebbe essere un’iniziativa particolarmente interessante per alcune famiglie. Non tutti, d’altronde, hanno soldi a sufficienza per acquistare nuovi giochi, e avere a disposizione un catalogo valido senza sborsare un centesimo non è certo cosa da poco.