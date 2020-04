Acer annuncia i Predator Triton 500 e Nitro 5

Redazione Webnews,

Gamer avvisati! Acer ha annunciato oggi due nuovi notebook gaming che vanno ad aggiungersi al già vasto catalogo di Acer: il Predator Triton 500 e l’Acer Nitro 5.

James Lin, General Manager della divisione notebooks di Acer, ha così descritto i nuovi arrivati in casa Acer:

Oltre agli ultimi processori e GPU, quest’anno abbiamo apportato aggiornamenti al Predator Triton 500 e all’Acer Nitro 5. In particolare, abbiamo implementato una nuova tecnologia termica che mantiene i dispositivi a basse temperature in modo che i giocatori possano godere delle prestazioni della più recente tecnologia al silicio.

Vediamo insieme la caratteristiche dei due nuovi notebook gaming.

Predator Triton 500

Il Predator Triton 500 è un notebook gaming top di gamma che può vantare un processoro Intel CoreTM di decima generazione per notebook ad alte prestazioni e GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPERTM o 2070 SUPER con design Max-Q, da scegliere in fase di acquisto.

Il pannello IPS4 a 300 Hz assicura un tempo di risposta overdrive di 3 ms e permette di apprezzare l’azione con dettagli fluidi e brillanti e con una copertura della gamma colore sRGB pari al 100% e ampi angoli di visione. Il sogno di ogni gamer insomma.

A questo si aggiungono un controller wireless KillerTM Wi-Fi 6 AX1650i, un controller Ethernet E3100G e il Control Center 2.0, mentre viene garantito il supporto fino a 32 GB di memoria DDR4 e fino a 2 TB di spazio di archiviazione su supporto SSD NVMe in RAID 0, da scegliere in fase di acquisto.

Nonostante la potenza che si nasconde sotto la scocca, la batteria del Predator Triton 500 garantisce fino a 7,5 ore di autonomia con una sola carica.

Il Predator Triton 500 sarà in vendita in Italia da agosto 2020 con un prezzo di partenza di 2.299 euro.

Acer Nitro 5

Il più economico Acer Nitro 5, pensato per una fascia di gamer esigente ma non disposta a spendere cifre troppo alte, vanta un processore Intel CoreTM i7 di decima generazione da 5 GHz e può essere configurato in fase di acquisto con opzioni grafiche che includono la GeForce RTX 2060 o le più recenti GPU GeForce GTX 1650Ti o 1650.

Il display IPS FHD da 15,6 pollici ha una frequenza di aggiornamento di 144 Hz o 120 Hz1 e tempi di risposta di 3 ms. Nella sua configurazione massima l’Acer Nitro 5 è dotato di due SSD M.2 PCle e un HDD1 da 1 TB per l’archiviazione e ben 32 GB di RAM DD4R4 ripartiti in due slot DIMM aggiornabili dall’utente anche in seguito.

Anche in presenza di carichi pesanti l’Acer Nitro 5 assicura la massima efficienza di raffreddamento grazie al sistema di raffreddamento a doppia ventola che sfrutta le porte di aspirazione e scarico posizionate in punti strategici e quattro prese d’aria.

Acer Nitro 5 sarà in vendita in Italia da agosto 2020 con un prezzo di partenza di 1.199 euro.