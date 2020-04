Esselunga, come fare la spesa online

Daniele Particelli,

Esselunga è una catena di supermercati molto amata e da anni offre anche un servizio di spesa online ribattezzato Esselunga A Casa, sensibilmente potenziato durante il periodo di emergenza che stiamo vivendo a causa della pandemia di coronavirus COVID-19. Se, come milioni di italiani in questo momento, preferite farvi consegnare la spesa a domicilio evitando code e scongiurando ogni possibilità di contagio, Esselunga A Casa fa al caso vostro.

Ecco tutto quello che dovete sapere su Esselunga A Casa.

Esselunga a Casa, come funziona

Le zone coperte(↑)

Iniziamo subito col dirvi che Esselunga A Casa non copre l’intero territorio nazionale, ma è limitato alle Regioni e le città in cui sono presenti dei punti vendita Esselunga. Ad oggi le Regioni coperte sono:

Emilia-Romagna

Lazio

Lombardia

Piemonte

Toscana

Veneto

A questo indirizzo potete verificare l’effettiva copertura della vostra zona.

Come effettuare la registrazione(↑)

Una volta accertato che l’area in cui vi trovate è coperta dal servizio Esselunga A Casa è necessario creare un account. Potete avviare la procedura da questo indirizzo. Vi verranno chiesti i vostri dati personali come nome e cognome, codice fiscale, le informazioni sul domicilio e i dati di contatto. Fatto questo sarete pronti per iniziare a fare la spesa comodamente da casa.

Scegliere i prodotti(↑)

Fare la spesa online su Esselunga A Casa è facilissimo. Potete utilizzare la barra di ricerca in alto per fare delle ricerche mirate e trovare subito i prodotti che state cercando, o navigare tra le varie categorie e sottocategorie di prodotti disponibili nella parte sinistra della schermata principale. Da frutta e verdura a carne, pesce e salumi, passando per i latticini, i prodotti di gastronomia e quelli surgelati, ma anche bibite e gelati, senza dimenticare i prodotti per l’igiene della persona e la cura della casa.

C’è anche una sezione interamente dedicata agli animali, al giardinaggio e alla cancelleria. Ogni volta che scegliete un prodotto non dovrete far altro che cliccare sull’icona del carrello vicino al prezzo del prodotto per aggiungerlo nel vostro carrello, accessibile dall’apposita sezione in alto a destra.

Sconti e offerte(↑)

Come un qualunque supermercato fisico, anche Esselunga A Casa propone giorno dopo giorno centinaia di prodotti in offerta. Navigando tra le varie categorie di prodotti potrete vedere a colpo d’occhio i prodotti in offerta, ma a questo indirizzo potrete scorrere direttamente tutti i prodotti del giorno in offerta o i buoni sconto che vengono concessi se si acquistano determinate quantità di un certo prodotto.

Carrello e pagamento(↑)

Completata la vostra spesa, il passaggio finale è la fase di checkout. Cliccando su VAI nella parte in alto a destra della schermata principale vi ritroverete davanti l’elenco dei prodotti che avete messo nel carrello. Da lì, dopo aver controllato che tutto sia in ordine, dovrete cliccare su PASSO SUCCESSIVO per scegliere la data e l’orario di consegna e gestire il pagamento.

In una situazione normale questa è la fase più semplice, ma vista la fase di emergenza che stiamo vivendo potrebbe non essere facilissimo trovare uno slot disponibile per la consegna. I pallini verdi indicano le fasce disponibili, quelli rossi sono invece gli slot orari già pieni. Il nostro suggerimento è quello di avere pazienza e ripetere periodicamente questo passaggio finché non troverete uno slot disponibile.

Non temete però: se non riuscite subito a scegliere uno slot per la consegna, sappiate che i prodotti vengono conservati nel carrello, quindi non dovrete ripetere ogni volta la scelta dei prodotti, ma limitarvi a provare e riprovare quest’ultima procedura.

Il pagamento della spesa può essere effettuato direttamente online o al momento della consegna, in entrambi i casi utilizzano le principali carte di credito, debito e prepagate abilitate ai pagamenti online dei circuiti MasterCard, Visa, American Express, Diners, inclusa la Fìdaty Plus.

Il pagamento alla consegna non è garantito per tutte le zone coperte, ma anche nel caso in cui fosse disponibile per la vostra area dovrà essere effettuato tramite il terminale POS in dotazione della persona incaricata della consegna. Esselunga nelle FAQ sottolinea che “il personale è autorizzato a gestire la transazione di pagamento elettronico, ma non è autorizzato a riscuotere contanti sotto nessuna forma“.

Costi e tempi di consegna(↑)

Il contributo di consegna è di 7,90 euro (6,90 euro per gli ordini con importo superiore a 110 euro) e comprende la preparazione della spesa, il trasporto in furgoni a temperatura differenziata e la consegna al piano nella fascia oraria richiesta.

L’acquisto di alcuni prodotti, però, vi garantisce una serie di sconti sul prezzo di consegna. A questo indirizzo potete consultare di volta in volta tali prodotti, ce ne sono anche alcuni di prima necessità che vi permettono di ottenere la consegna gratuita.

La consegna è gratuita per disabili e over 65.