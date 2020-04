Facebook Messenger, l’app sbarca su Windows e Mac

Redazione Webnews,

C’è voluto davvero molto tempo, ma le richieste degli utenti di Facebook Messenger sono state esaudite: l’applicazione ufficiale del popolare sevizio di messaggistica istantanea di Facebook è stata rilasciata anche per Mac e Windows.

Al pari di quanto accade già da tempo per smartphone e tablet, ora anche da desktop si potrà utilizzare Facebook Messenger senza dover necessariamente passare dal browser e farsi distrarre dai vari aggiornamenti dei nostri contatti su Facebook.

L’applicazione stand-alone di Facebook Messenger, scaricabile per Mac OS da qui e per Windows da qui, è veloce e semplicissima da utilizzare e, visto il periodo di isolamento domiciliare forzato che stiamo vivendo, rende ancora più facile effettuare chiamate e videochiamate, anche di gruppo, coi nostri contatti.

Visto l’utilizzo sempre crescente di strumenti come Zoom, riuscito ad imporsi in quest’ultimo periodo come piattaforma per effettuare anche chiamate e videochiamate di gruppo, Facebook sembra aver deciso di rilasciare l’app al momento perfetto: dopo alcune prove possiamo confermarvi l’assoluta fluidità dell’audio e del video anche con più partecipanti e, cosa molto importante, non viene imposto alcun limite alla durata delle conversazioni audio o video.