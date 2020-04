Carrefour: fare la spesa online con i kit preconfezionati

Redazione Webnews,

Carrefour mette a disposizione dei propri clienti che fanno la spesa online un nuovo servizio: “Gli Essenziali“. Si tratta di una soluzione pensata per questo periodo di emergenza coronavirus, che impone l’isolamento a circa la metà della popolazione mondiale. Se deve uscire di casa solo per necessità e la spesa è una di queste, ma visto che riduzioni d’orari e limiti ai movimenti (non si può uscire dal proprio comune di domicilio) spesso causano file davanti ai supermercati, sono sempre di più coloro i quali si affidano alla spesa online. L’emergenza, a quanto dicono le autorità, non finirà di certo domani, quindi anche chi fin qui non ha avuto molta dimestichezza con questo tipo di servizi se ne sta inevitabilmente avvicinando.

Carrefour Gli Essenziali: vegetali, pesce o carne?

Proprio per rendere la spesa online ancora più semplice e veloce, Carrefour ha realizzato un servizio attivo su tutto il territorio nazionale raggiungibile da questo sito che consente di ricevere i prodotti direttamente presso il proprio domicilio entro un massimo di 4 giorni. A differenza di una spesa tradizionale, però, in questo caso si acquistano dei kit preconfezionati, ovvero pacchi il cui contenuto è già stato definito dalla catena di supermercati. Ci sono tre offerte principali, ovvero il Box Vegetariano, il Box Mare e il Box Terra: al costo di 69 euro, vengono acquistati online prodotti per i pasti di una settimana per due persone. Il contenuto è ovviamente differente a seconda del pacco selezionato: il primo è pensato per chi si nutre prevalentemente a base di vegetali e cereali; il secondo, manco a dirlo, è più adatto a chi preferisce i prodotti a base di pesce; mentre il terzo è composto prevalentemente da prodotti a base di carne.

I due kit per bimbi

Al costo di 79 euro, poi, è possibile acquistare un Kit Baby, che contiene latte e prodotti per la cura di un neonato per una settimana (pannolini, salviettine etc.). Da non confondere con il Kit Bambino, che allo stesso prezzo contiene però i prodotti necessari per un bimbo dai sei mesi in su per una settimana di sostentamento (omogeneizzati, biscotti, pastina etc.). Infine, il Kit Cura Casa e Persona, al pezzo di 59 euro contiene i prodotti necessari per una settimana di cura per la casa, appunto e per la persona (bagnoschiuma, shampoo, detersivi etc.).

Pagamenti e consegne

Il servizio Gli Essenziali di Carrefour è attivo da lunedì 5 aprile, i metodi di pagamento accettati sono Paypal e carta di credito. Le consegne sono garantite dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, non è previsto alcun costo per la consegna ed è possibile esercitare il diritto di recesso.