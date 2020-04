Carrefour, come fare la spesa online

Daniele Particelli,

La nota catena di supermercati Carrefour, presente in gran parte del territorio italiano con una maggiore concentrazione nel centro-nord del Paese, è dotata ormai da tempo di un servizio di spesa online che è stato rivisto e potenziato in questo periodo di emergenza e di isolamento domiciliare forzato dovuto alla pandemia di coronavirus COVID-19.

Vediamo insieme come fare la spesa online grazie a Carrefour.

Carrefour, come funziona la spesa online

Le zone coperte(↑)

Il servizio di spesa online di Carrefour è legato ai punti vendita sparsi su tutto il territorio italiano. La mappa fornita da Carrefour esclude la copertura del servizio in:

Trentino-Alto Adige

Marche

Abruzzo

Umbria

Molise

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Vi invitiamo a verificare la copertura del vostro indirizzo in questa pagina.

Come effettuare la registrazione(↑)

Dopo aver accertato la copertura del servizio di spesa online di Carrefour per la vostra area, vi verrà chiesto di creare un account gratuito al vostro primo accesso al sito www.carrefour.it, permettendovi subito di specificare l’eventuale possesso di una carta SpesAmica PAYBACK.

Al momento della creazione di un account vi verrà chiesto di inserire le informazioni base come nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, numero di cellulare, email e password di accesso.

A questo punto sarete pronti per iniziare a fare la spesa comodamente da casa con Carrefour.

Scegliere i prodotti(↑)

Fare la spesa online su Carrefour è molto semplice, ma dovrete avere la pazienza in questa fase di emergenza, di fare una sorta di coda virtuale, proprio come accade in quasi tutti i negozi fisici di alimentari in Italia in queste settimane. Accedendo al sito nei momenti di maggiore congestione – al mattino o di sera – sarete messi in coda con tanto di orario stimato per l’accesso. Lasciando aperta la pagina non perderete la fila.

Carrefour precisa fin da quella schermata che “la permanenza in coda non garantisce la disponibilità di fasce di consegna o di ritiro” presso uno dei punti vendita Carrefour della vostra area.

Una volta entrati nel sito potrete utilizzare la barra di ricerca in alto per fare delle ricerche mirate, come accade già per servizi simili come Esselunga A Casa o EasyCoop, o navigare tra le varie categorie di prodotti disponibili che trovate in alto nella schermata o le sottocategorie che compariranno di volta in volta nell’area a sinistra dello schermo.

Carrefour offre di tutto, dalla frutta alla verdura, dalle uova ai latticini, passando per carne, pesce e prodotti di gastronomia, ma ha una sezione dedicata anche all’elettronica e ai prodotti per la casa.

Per inserire nel carrello i prodotti scelti vi basterà cliccare sull’icona del carrello che trovate sotto a ciascun prodotto.

Sconti e offerte(↑)

Proprio come in tutti i punti vendita Carrefour, anche il servizio di spesa online assicura l’accesso a centinaia di offerte ogni giorno. Potete navigare tra le varie categorie di prodotti e vedere a colpo d’occhio i prodotti in offerta, ma vi suggeriamo di collegarvi a questo indirizzo a questo indirizzo per accedere subito a tutti i prodotti del giorno in offerta.

Carrello e pagamento(↑)

Una volta completata la vostra spesa online, il passaggio finale è la fase di checkout. Cliccando sull’icona del carrello che trovate nella parte destra dello schermo accederete al riepilogo di tutti i prodotti messi nel carrello, così da fare un ultimo controllo prima di dare il via libera.

Cliccando su COMPLETA ORDINE accederete alla fase finale della procedura. In una situazione normale questa è la fase più semplice, ma vista la fase di emergenza che stiamo vivendo potrebbe non essere facilissimo trovare uno slot disponibile per la consegna.

Il pagamento della spesa online con Carrefour può essere effettuato online attraverso carta di pagamento o utilizzando PayPal.

Carrefour eseguirà una pre-autorizzazione per verificare la carta, ma procederà all’addebito dei costi della spesa soltanto nel momento in cui sarà emesso lo scontrino a ridosso dell’orario di consegna.

Costi e tempi di consegna(↑)

Il costo della consegna è di 6,90€ per una spesa inferiore ai 119,99 euro. Al di sopra di quella cifra la consegna è gratuita.

Indipendentemente dalla cifra spesa, invece, la consegna è gratuita per le persone diversamente abili con un’invalidità pari o superiore al 60%, per le donne incinte o per i genitori di uno o più bambini di età inferiore ad un anno e per chi ha un’età superiore ai 60 anni.

I tempi di consegna variano a seconda della zona e del numero di richieste ricevute al momento in cui effettuate l’ordine. Come per altri servizi di spesa online, non è sempre facilissimo riuscire a trovare uno slot disponibile per la consegna, ma vi suggeriamo di avere pazienza e continuare a provare.