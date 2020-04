TCL presenta uno smartphone 5G da 399 euro

Matteo Tontini,

TCL ha annunciato tre nuovi smartphone: 10L, 10 Pro e 10 5G. Il primo è il più economico dei tre, con uno schermo da 6,53 pollici e una risoluzione Full-HD+. È dotato di ben quattro fotocamere posteriori, la principale delle quali ha un sensore da 48 megapixel. Quella anteriore, invece, è ospitata in un foro ed è da 16 megapixel. Per quanto riguarda la batteria, TCL L10 è alimentato da una da 4.000 mAh la cui ricarica è affidata alla porta Type-C. Lo smartphone monta uno Snapdragon 665 di Qualcomm, affiancato da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile). Il dispositivo sarà disponibile in Italia a partire dal secondo trimestre del 2020 e costerà 299 euro.

Il TCL 10 Pro, invece, può contare su uno Snapdragon 675 con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (sempre espandibile). In questo caso, il display è un AMOLED da 6,47 pollici, mentre le fotocamere posteriori sono sempre quattro – la principale è da 64 megapixel. La camera anteriore è da 24 megapixel, la batteria da 4.500 mAh. Lo smartphone sarà disponibile per il mercato italiano, nei colori Ember Gray e Forest Mist Green, sempre nel secondo trimestre del 2020. Avrà un costo pari a 499 euro.

Infine, il TCL 10 5G sfoggia un display da 6,53 pollici, con un foro per la fotocamera frontale da 16 megapixel. Ancora una volta sono quattro le fotocamere posteriori che vanno a impreziosire il device, la principale delle quali da 64 megapixel. Si tratta del primo telefono 5G targato con marchio TCL, dotato pure di ricarica inversa per alimentare altri dispositivi che supportano la medesima funzione. Si tratta di un dispositivo venduto, peraltro, a prezzo piuttosto competitivo: sarà infatti disponibile in Italia a 399 euro.