LG TV 2020, annunciati schermi OLED e NanoCell

LG ha annunciato le nuove TV per il 2020, tra schermi OLED e tecnologia NanoCell. A quanto pare, la società non intende cedere il passo sul settore delle smart TV neppure quest’anno.

Per quanto riguarda i televisori OLED, ancora una volta punteranno forte sul contrasto, dando allo spettatore la possibilità di godersi ogni scena di un film o di una serie TV con una qualità impressionante. Di tale categoria fanno parte quelli della linea C: tra questi si annovera il modello da 48 pollici, ma anche i classici da 55″, 65″ e 77″. Il televisore 48CX potrà contare su 8 milioni di pixel in uno schermo ridotto rispetto alla media, il che garantisce una definizione di livelli stellari. Tra le TV LG del 2020 si annoverano inoltre quelle che rientrano nel Gallery Design, vale a dire che si possono apprendere al muro visto il minimo spessore di appena 2 cm. Torna anche la linea Z, televisori assolutamente grandi che arrivano alla risoluzione di 8K: per essere precisi saranno da 77 e 88 pollici, ma il prezzo potrebbe non essere abbordabile per tutti.

Tra le TV NanoCell di LG previste per il 2020 saranno presenti i modelli NANO90 (55″, 65″, 75″ e 86″), NANO86 e NANO81 (49″, 55″, 65″), che raggiungono la risoluzione Ultra HD. I televisori NanoCell, tuttavia, ci saranno anche in 8K: il NANO99 e il NANO97 saranno disponibili in 65 e 75 pollici, ma soltanto il primo dei due si avvarrà del Gallery Design.

Non mancheranno una serie di funzioni interessanti per gli amanti del cinema e per videogiocatori: le nuove TV LG del 2020, per esempio, potranno contare su Dolby Vision IQ, che adatta l’immagine in base alle fonti di luce nella stanza; oppure su Eye Comfort Display, che diminuisce lo stress per gli occhi dopo svariate ore di gioco.