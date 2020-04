Sky Sport e Calcio: come avere lo sconto emergenza Coronavirus

Mirko Nicolino,

In seguito allo stop di calcio e sport per via dell’emergenza Coronavirus, Sky ha predisposto uno sconto per i suoi clienti. Gli abbonati che hanno tra i loro pacchetti, appunto, sia Sport sia Calcio possono richiedere un sensibile taglio del costo mensile: -15,20 euro al mese fino al 31 maggio. Lo sconto è valido sia per chi ha un abbonamento tramite decoder satellitare, sia per chi usufruisce delle offerte Sky tramite il digitale terrestre.

Sky Calcio e Sport: richiedere lo sconto emergenza Coronavirus

Si può usufruire dello “Sconto emergenza Coronavirus” da computer desktop oppure tramite dispositivi mobili Android e iOS. Nel primo caso occorre andare sul sito di Sky ed effettuare il login tramite username (o email) e password, dopodiché occorre spostarsi nell’area Fai da te. Nel secondo caso, invece, occorre effettuare il login con le proprie credenziali dall’app Sky Fai da te. Una volta entrati nella propria area personale dalla quale si può gestire il proprio abbonamento, la procedura è identica da computer, smartphone o tablet.

Termini e condizioni dello sconto

Nella sezione Promozioni è presente la voce Sconto emergenza Coronavirus, con il seguente messaggio per gli abbonati: “In questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino. Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20 € al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto – si legge ancora – è valido dall’adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile”. Immediatamente sotto questo testo (nella procedura da app, mentre da desktop si trova nella parte destra) è presente il pulsante Richiedi lo sconto. Una volta terminata la procedura, nel giro di qualche ore si riceve il seguente messaggio che conferma l’applicazione del taglio abbonamento: “Lavorazione eseguita con successo. Ti confermiamo l’inserimento dello sconto”.

Una risposta, quella di Sky, che risponde sostanzialmente alle polemiche derivanti dallo stop dei campionati di calcio e degli altri eventi sportivi cancellati per via dell’emergenza Coronavirus. Tanti abbonati, da tempo chiedevano uno sconto per via dell’impossibilità di usufruire di quegli eventi per i quali avevano sottoscritto gli abbonamenti.