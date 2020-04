Facebook, ecco l’app per le coppie: cosa si può fare

Mirko Nicolino,

Facebook pensa alle “coppie” in un momento in cui tanti innamorati sono costretti a rimanere distanti per via dell’emergenza coronavirus. In ogni angolo del globo, ci sono coppie che non possono condividere nemmeno le più piccole emozioni quotidiane per via dell’isolamento causato dalla pandemia, ed è anche per questo che il social network numero uno ha avviato questo progetto chiamato Tuned in collaborazione con il gruppo New Product Sperimentation. Da non confondersi con Dating, il servizio pensato per far innamorare le persone, Tuned ha invece l’obiettivo di accorciare le distanze, seppur virtualmente, delle coppie già esistenti.

Facebook: cosa può fare una coppia con Tuned

In buona sostanza, la nuova app invita le coppie a condividere messaggi, ma anche note, messaggi vocali, immagini, brani musicali e quant’altro, in modo da realizzare con il tempo una sorta di album digitale. Una timeline, insomma, che scandisce le tappe della vita di coppia anche tramite la condivisione di video e musica attraverso Spotify. Al momento, il download dell’app può avvenire solamente da sistemi operativi iOS e all’interno dei confini degli Stati Uniti, ma presto dovrebbe esserci il rollout anche nel resto del mondo e in una versione compatibile contestualmente per dispositivi Android.

Tuned: come si usa

L’applicazione Tuned è gratuita e non richiede l’utilizzo del proprio account Facebook, bensì del numero di telefono, anche se si è già aperto un dibattito relativo alla gestione dei dati (vengono condivisi o no con il social network?). Raccontando il progetto, il team di NPE spiega di aver pensato ad “uno spazio privato in cui tu e il tuo partner potete semplicemente essere voi stessi. Potete essere sdolcinati, eccentrici e stupidi, come quando siete insieme, anche nei momenti in cui vi trovate lontani gli uni dagli altri. Esprimete creativamente il vostro amore, condividete il vostro umore, scambiate la musica e costruite un album digitale dei vostri momenti speciali”.

Secondo quanto sottolinea la stessa azienda, Tuned non viene rilasciata con il marchio Facebook, ma appunto con quello di New Product Sperimentation “per aiutare a stabilire le aspettative appropriate visto che le app NPE possono cambiare molto rapidamente e potrebbero essere chiuse se non si rivelano utili alle persone”.