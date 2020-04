Instagram Direct Web: inviare e ricevere messaggi via browser

Mirko Nicolino,

Instagram Direct Web, una funzione molto utile introdotta dal social network di proprietà di Facebook da qualche tempo, ora è utilizzabile direttamente tramite il proprio browser sia da computer desktop sia da dispositivi mobili. L’annuncio è arrivato dalla stessa azienda tramite un post condiviso via Twitter. La novità introdotta da Instagram consente di inviare e ricevere messaggi ovunque ci si trovi tramite Direct Web sul desktop.

Chiunque abbia una account Instagram, in buona sostanza, può accedere al proprio profilo via browser Web da qualsiasi dispositivo PC, Mac o ma anche mobile senza dover installare l’app ufficiale. In realtà, non si tratta propriamente di una novità assoluta, poiché questa nuova funzione era stata anticipata già un anno fa dalla sviluppatrice cinese Jane Manchun Wong.

Instagram: inviare e ricevere messaggi senza app

Il funzionamento è identico a quello della funzione Direct presente nelle app per dispositivi Android e iOS. Una volta effettuato il login tramite il sito di Instagram, tramite la sezione Direct (l’icona dei messaggi in alto a destra, la seconda subito dopo il tasto home.) è possibile visualizzare i messaggi ricevuti, rispondere e riceverne di altri. E non è tutto, perché ai messaggi è possibile allegare video, foto o Storie. Anche se il servizio è disponibile già anche in Italia, non è al momento possibile allegare Gif o messaggi vocali.

Instagram desktop: come commentare le Storie

Le novità non sono comunque finite, perché contestualmente ai messaggi diretti, Instagram ha ora introdotto la possibilità di commentare le Storie da PC: è sufficiente selezionarle tramite l’apposita finestra in alto a destra e scrivere un messaggio aprendo la storia di proprio interesse.