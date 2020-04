Face ID e mascherine: come sbloccare l’iPhone

Redazione Webnews,

La nuova normalità, quella di convivenza col coronavirus COVID-19, ci richiederà di indossare la mascherina quando ci si muoverà fuori casa. La Lombardia ha già implementato una direttiva simile, l’Emilia-Romagna si sta organizzando per fare altrettanto e, con ogni probabilità, non appena si sarà conclusa la fase di emergenza questo requisito verrà esteso all’interno Paese. Un piccolo prezzo da pagare per riconquistare un po’ di libertà.

I possessori di iPhone con Face ID si stanno già scontrando con questa nuova realtà: come fare per sbloccare l’iPhone col volto se metà del volto è coperto da una mascherina? La soluzione più facile è ovviamente la rimozione temporanea della mascherina per sbloccare il telefono, ma questa non un’operazione che possiamo sempre fare in totale sicurezza.

La soluzione c’è e arriva dalla Cina, dove la riapertura dopo la fase di iniziale di emergenza è già iniziata. I ricercatori del Tencent Security Xuanwu Lab hanno pubblicato una breve guida per addestrare l’iPhone a riconoscere il nostro volto anche in presenza di una mascherina, sfruttando un’opzione già integrata in iOS. L’abbiamo messa alla prova e possiamo confermarvi che funziona in modo eccellente!

Come addestrare Face ID a riconoscerci con la mascherina

Senza andare ad impattare sull’addestramento che nel corso del tempo abbiamo imposto a Face ID sblocco dopo sblocco, dobbiamo accedere al menu Face ID e codice dalle Impostazioni di iOS e scegliere la voce Configura un aspetto alternativo. Questa funzionalità ci permetterà di configurare un altro aspetto rispetto a quello tradizionale che Face ID conosce bene. Il nostro aspetto alternativo, in questo caso, sarà il nostro volto parzialmente coperto da una mascherina.

Questa procedura, così come quella classica, avvierà due diverse scansioni consecutive del nostro volto. Il trucco suggerito dai ricercatori cinesi è quello di coprire metà del volto con una mascherina piegata in due. Face ID potrebbe segnalarvi che una parte del vostro volto è ostruita, ma dopo qualche tentativo procederà con la scansione.

Tenendo la mascherina piegata in due e posizionata su metà del vostro volto, Face ID vi richiederà di muovere la testa in modo circolare, così da effettuare una scansione approfondita del vostro volto parzialmente coperto.

Dopo una prima scansione, Face ID richiederà una seconda scansione nello stesso identico modo. Alla fine un messaggio di conferma vi guiderà verso la chiusura della procedura e sarete pronti a sbloccare in pochi istanti il vostro iPhone senza dover togliere la mascherina.