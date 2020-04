Instagram Live, lo streaming arriva sul browser

Redazione Webnews,

La dirette su Instagram si sono intensificate in questo periodo di isolamento domiciliare forzato in tutto il Mondo. Sempre più celebrità e personaggi noti utilizzano il social network di proprietà di Facebook per restare in contatto coi propri fan e anche per questo motivo Instagram ha deciso di estendere ai client web la possibilità di visualizzare le dirette.

La Version web di Instagram è arrivata in colossale ritardo rispetto all’app ufficiale per smartphone. Se è vero che la gran parte degli utenti utilizza proprio uno smartphone per accedere ed utilizzare Instagram, nel corso degli ultimi mesi Facebook ha deciso di estendere sempre più funzionalità anche a chi accede al social network da browser. Instagram Direct Web è solo una delle ultime in ordine di tempo.

Ora tocca anche alla dirette Instagram. Accedendo ad Instagram via browser, infatti, da qualche ora è possibile visualizzare anche le dirette avviate dagli utenti che seguiamo, così da sfruttare lo schermo più ampio di un computer. Proprio grazie a questo spazio aggiuntivo, visualizzare una diretta da browser permette di visualizzare i commenti a lato, così da non andare a coprire una porzione della diretta stessa.

E se questo può essere considerato un vantaggio, lo svantaggio di questa novità è che, al momento, è possibile soltanto visualizzare le dirette altrui. Per lanciare una diretta su Instagram, quindi, sarà comunque necessario utilizzare l’app ufficiale per iOS e Android.