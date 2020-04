WhatsApp, come fare chiamate di gruppo

Matteo Tontini,

WhatsApp ha aggiunto una funzione che consente all’utente di effettuare una chiamata direttamente da una chat di gruppo a cui partecipano un massimo di quattro persone. O di lanciarne una in modo assolutamente rapido. È infatti possibile fare tap sul pulsante video per avviare una videochiamata o il pulsante telefono per far partire immediatamente una chiamata vocale, senza i passaggi intermedi.

Come si fa una chiamata di gruppo su WhatsApp, quindi? È un’operazione assolutamente semplice, eseguibile attraverso due modalità. In questa breve guida è possibile scoprirlo senza complicarsi troppo la vita.

Come fare chiamate di gruppo su WhatsApp

Per lanciare una chiamata di gruppo su WhatsApp ci sono due modi. Per quanto riguarda il primo, basta seguire questi passi:

Aprire l’app

Selezionare Chiamate (in alto a destra)

(in alto a destra) Fare tap sul pulsante Telefono (in basso a destra)

Selezionare Nuova chiamata di gruppo

Scegliere i partecipanti (al massimo quattro)

Decidere se avviare una chiamata audio o video – tramite i bottoni dedicati

Per quanto riguarda il secondo metodo, si può procedere attraverso i gruppi. Nel caso in cui fosse stato già creato un gruppo con un massimo di quattro partecipanti, è possibile lanciare direttamente la chiamata. Altrimenti basterà:

Creare un gruppo

Fare tap sul pulsante Telefono

Il gioco è fatto, la chiamata verrà lanciata e l’utente potrà parlare (anche vedendosi, volendo) tranquillamente con gli altri partecipanti. Si tratta di una funzione piuttosto utile in questo periodo di quarantena causato dal coronavirus, perché consente alle persone di fare una chiacchierata e di vedersi con i propri conoscenti rispettando il distanziamento sociale imposto dal governo.