WhatsApp: nuova funzione per videochiamate e riunioni

Redazione Webnews,

L’isolamento per l’emergenza Coronavirus ha inevitabilmente portato un maggiore numero di utenti verso l’utilizzo di servizi per videochiamare e organizzare riunioni e lezioni a distanza. Zoom, ad esempio, ha fatto letteralmente boom per via della possibilità effettuare videocall senza registrazioni, ma il servizio è già inciampato più volte sulla privacy e molti utenti se ne stanno allontanando. In alternativa, in molti si stanno affidando a Skype, che grazie alla funzione Meet Now consente di invitare chiunque ad una videochiamata una riunione o una lezione senza dover creare un account Microsoft e senza installare alcun client.

WhatsApp: più veloci le videochiamate con 4 contatti

A tanti, però, è sfuggito un annuncio fatto da WhatsApp, client di messaggistica di proprietà di Facebook, esattamente due giorni fa. Nell’ultima versione stabile dell’app di messaggistica è stata velocizzata la possibilità di effettuare videochiamate di gruppo con un massimo di 4 persone. Se si ha un gruppo di lavoro di quattro persone, ad esempio, basta tappare l’icona del telefono per arrivare direttamente una chiamata con tutti i contatti del gruppo. Analogamente, selezionando l’icona del video, si avvia un videochiamata con lo schermo che si suddivide immediatamente in quattro parti per dare spazio ai quattro partecipanti.

L’annuncio della nuova funzione è stato dato il 7 aprile da WhatsApp con un tweet, ma molti utenti segnalano di essersi accorti di questa nuova funzione già diversi giorni fa. Nulla cambia, purtroppo, per i gruppi composti da più di quattro persone. In questo caso, infatti, se si deve organizzare una videoconferenza oppure una sessione di didattica online, occorrerà tappare l’icona della videocamera e poi selezionare uno per uno i contatti da invitare.

WhatsApp Web: presto videochiamate senza installazioni?

Da non escludere che, per seguire Zoom e Skype, WhatsApp estenda la nuova funzionalità per le videochiamate anche a Whatsapp Web, la versione del servizio di messaggistica che si usa direttamente tramite browser e senza installare alcuna applicazione.