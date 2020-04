Come guardare un film a distanza con gli amici

Redazione Webnews,

Nel periodo di isolamento domiciliare forzato che stiamo vivendo bisogna ingegnarsi un po’ per poter fare delle attività che fino a poche settimane fa davamo per scontato, come guardare un film al cinema o a casa con gli amici.

Ora che le sale cinematografiche sono chiuse e gli spostamenti da casa a casa non sono permessi, bisogna trovare il modo per portare avanti quelle tradizioni. Come fare? Vi serve soltanto il browser Chrome e un’estensione gratuita: twoseven.xyz, sviluppata da una coppia che si è ritrovata separata durante questa pandemia.

L’estensione permette di organizzare delle visioni di film, serie TV, filmati su YouTube o video su Netflix insieme ai vostri amici collegati in webcam. La sincronizzazione è gestita dall’estensione, voi non dovete far altro che scegliere la fonte – non solo i principali servizi di streaming, ma anche file video che avete sul vostro computer – mettervi comodi davanti al computer e far partire la visione.

E, ovviamente, la cosa fondamentale è non dimenticarsi di condividere l’invito agli amici. È sufficiente, se si è in possesso di un account di Google, inviare l’invito al proprio gruppo virtuale di amici tramite Gmail e grazie ad un semplice link che può essere condiviso tramite un qualsiasi altro servizio di messaggistica istantanea. Una volta che avrete creato un gruppo virtuale sarà molto più semplice organizzare le sessioni di streaming collettivo andando a selezionare i contatti già presenti nel gruppo

Tutti i partecipanti alla visione potranno mettere in pausa il video per l’intero gruppo, così da commentare insieme un particolare colpo di scena o fare il punto della situazione, e far ripartire la visione per tutti.

Non solo. Sarà anche possibile commentare durante la visione, senza mettere in pausa il video, e vedere le reazioni dei vostri amici grazie alla webcam sempre connessa. Se, invece, volete commentare senza però disturbare la visione, è disponibile una semplice chat in cui poter scrivere. Certo, non è come stare fisicamente insieme, ma è qualcosa di molto vicino alla normalità!