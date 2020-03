Chrome e Chrome OS salteranno la versione 82

Eleonora Busi,

La scorsa settimana, Google ha annunciato che metterà in pausa il rilascio delle nuove versioni di Google Chrome e Chrome OS fino al rientro in sede dei dipendenti, ora a casa in smart working a causa della pandemia di coronavirus. La società ha affermato che avrebbe continuato a garantire stabilità e sicurezza delle versioni già rilasciate, ma Chrome 81, per ora disponibile solo in beta, non verrà rilasciato in stabile a breve.

I piani di Google prevedono di saltare completamente una versione: il direttore del Techical Program Management Jason Kersey ha affermato infatti in un post che la beta della versione 81 resterà tale fino a quando la versione 83 non sarà pronta ad essere promossa ufficialmente. Ciò significa, quindi, che la versione 82 verrà saltata completamente.

Una decisione di questo genere potrebbe vedere una data di rilascio per la versione 83 anticipata, ma nessuna comunicazione è stata ancora rilasciata da Google. Se tutto fosse andato secondo i piani, la versione stabile di Chrome 81 avrebbe portato nuove funzionalità al browser e modifiche HTTPS, che rimuoverebbero i protocolli più vecchi e bloccherebbero contenuti che non arrivano da siti web sicuri.

Per quanto riguarda invece Chrome OS, le novità che erano in programma nella versione 81 includerebbero un sideload semplificato per quanto riguarda l’applicazione Android Studio e la configurazione per l’accoppiamento Bluetooth migliorata.