Microsoft Teams, come cambiare sfondo in videocall

Matteo Tontini,

Mentre Skype è l’opzione più gettonata per effettuare videochiamate con amici e familiari, Microsoft Teams è uno strumento utilissimo per avviare o partecipare a meeting di lavoro. Tuttavia, può capitare talvolta di avere la propria stanza in disordine e quindi di volerla nascondere ai partecipanti. Per esempio quando bisogna effettuare una call con il capo, oppure ci si dovesse presentare per un colloquio. Allora, come cambiare sfondo in Microsoft Teams?

È molto semplice, non è un processo impegnativo e non porta via tempo, ma per evitare che ci si complichi la vita basta seguire questi pochi passi:

Avviare o partecipare a una riunione utilizzando l’app Microsoft Teams per PC o Mac (tale funzione non è disponibile nella versione web).

Fare clic sui tre puntini (l’icona delle funzionalità avanzate)

(l’icona delle funzionalità avanzate) Selezionare Mostra effetti di sfondo

Scegliere tra la varietà di sfondi che appariranno sul lato destro dello schermo. Fare clic su Anteprima per vedere cosa verrà mostrato agli altri partecipanti prima di chiunque altro; oppure, fare clic su Applica.

A questo punto lo sfondo viene cambiato: la stanza disordinata scompare e al suo posto viene sfoggiata una delle ben 24 alternative. Tra queste si annoverano diversi tipi di ufficio, ma anche alcuni suggestivi scorci di paesaggi. Nel caso in cui si volesse ricorrere all’opzione più classica, infine, si può sempre rendere lo sfondo sfocato.

Come cambiare sfondo in Microsoft Teams è dunque molto facile; non sempre è indispensabile, ovviamente, ma potrebbe essere necessario farlo quando non ci si sente a proprio agio nel mostrare la propria stanza.