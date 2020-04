Teams di Microsoft: creare i team da computer e app

Redazione Webnews,

Microsoft Teams è un servizio molto utile per lo smart working e le lezioni a distanza. È accessibile da qualsiasi piattaforma (computer Windows, Mac, dispositivi Android e iOS), e utilizzabile da chi dispone di un piano Office 365 Business Essential, Office 365 Business Premium o con alcune limitazioni anche gratis. Chi non è già stato invitato ad un team o ad un gruppo preesistente di Office 365, può creare da zero un proprio team, configurarlo e invitare i partecipanti. Inoltre, con la creazione di un team si ottiene un gruppo di Office 365 che predispone anche una cartella di Posta in arrivo, un calendario di gruppo in Office per programmare gli eventi, oltre ad un sito di SharePoint e OneNote. Chi crea un team ne è a tutti gli effetti il proprietario e di conseguenza decide chi invitare e se creare dei canali.

Teams di Microsoft: creare un team da desktop

Dopo aver scaricato e installato la versione di Microsoft Teams per desktop, occorre creare un account e al termine effettuare il login inserendo l’indirizzo di accesso e cliccare su Accedi. A questo punto bisogna premere sul pulsante Team presente sulla parte sinistra del software e in seguito scegliere Partecipa o crea un team in fondo alla lista dei team.

Ora bisogna procedere scegliendo prima Crea (la prima scheda in alto a sinistra) e in seguito Crea un team da zero: a questo punto bisogna scegliere il tipo di team che si vuole creare. Le due opzioni sono Privato (per una conversazione su un argomento preciso e limitata ad un gruppo specifico di persone) e Pubblico (più adatto ad argomenti o discussioni aperti a tutti gli utenti). Dopo aver assegnato un nome al team e una descrizione opzione, occorre fare clic su Crea.

Teams di Microsoft: creare un team da app mobile

La creazione di un team da app mobile è analogamente molto semplice. Dopo aver avviato l’app, basta toccare Teams nella parte in basso e successivamente il simbolo presente in alto a destra e raffigurante due omini seguiti da +. Si aprirà a questo punto la pagina Gestisci i team. Ora bisogna toccare + per creare il nuovo team a cui bisognerà poi assegnare un nome, aggiungere un’eventuale descrizione, stabilire se sarà pubblico o privato e la classificazione dei dati. Ora che è tutto pronto non si deve fare altro che invitare le persone al team o anche gruppi di contatti.