Microsoft Teams, tutte le scorciatoie da tastiera

Le scorciatoie da tastiera, o tasti di scelta rapida che dir si voglia, ci permettono di velocizzare molto una serie di passaggi frequenti che siamo soliti fare con mouse o puntatore. Ogni applicazione nasconde una serie di scorciatoie da tastiera anche per operazioni più basiche come il salvataggio di un file, l’apertura di una nuova scheda o finestra, la chiusura definitiva dell’app e chi più ne ha più ne metta.

Microsoft Teams, uno degli strumenti più utilizzati in questo periodo per lo smart working o la didattica online, non fa eccezione. Volete avviare rapidamente una videochiamata o iniziare una conversazione? C’è una scorciatoia da tastiera per farlo. Volete attivare o disattivare il microfono? Una combinazione di tasti di permette di farlo in un secondo.

Ecco tutte le scorciatoie da tastiera di Microsoft Teams per Windows e Mac OS con riferimento al layout della tastiera italiana.

Microsoft Teams, le scorciatoie da tastiera per Windows

Visualizzare le scelte rapide da tastiera : CTRL+punto (.)

: CTRL+punto (.) Andare a Cerca : CTRL+E

: CTRL+E Mostrare i comandi : CTRL + barra (/)

: CTRL + barra (/) Andare a : CTRL+G

: CTRL+G Avviare una nuova chat : CTRL+N

: CTRL+N Aprire le Impostazioni : CTRL + virgola (,)

: CTRL + virgola (,) Chiudere : ESC

: ESC Zoom avanti : CTRL + segno di uguale (=)

: CTRL + segno di uguale (=) Fare zoom indietro : CTRL + segno meno (-)

: CTRL + segno meno (-) Aprire Attività : CTRL+1

: CTRL+1 Aprire Chat : CTRL+2

: CTRL+2 Aprire Team : CTRL+3

: CTRL+3 Aprire Calendario : CTRL+4

: CTRL+4 Aprire Chiamate : CTRL+5

: CTRL+5 Aprire File : CTRL+6

: CTRL+6 Passare alla voce di elenco precedente : ALT sinistro + tasto freccia su

: ALT sinistro + tasto freccia su Passare alla voce di elenco successiva : ALT sinistro + tasto freccia giù

: ALT sinistro + tasto freccia giù Spostare il team selezionato verso l’alto : CTRL + MAIUSC + freccia su

: CTRL + MAIUSC + freccia su Spostare il team selezionato verso il basso : CTRL + MAIUSC + freccia giù

: CTRL + MAIUSC + freccia giù Passare alla sezione precedente : CTRL+MAIUSC+F6

: CTRL+MAIUSC+F6 Passare alla sezione successiva : CTRL+F6

: CTRL+F6 Andare alla casella di composizione : C

: C Espandere la casella di composizione : CTRL+MAIUSC+X

: CTRL+MAIUSC+X Invia (casella di composizione espansa) : CTRL+INVIO

: CTRL+INVIO Allega file : CTRL+O

: CTRL+O Iniziare una nuova riga : MAIUSC+INVIO

: MAIUSC+INVIO Rispondere al thread : R

: R Contrassegna come importante : CTRL+MAIUSC+I

: CTRL+MAIUSC+I Accettare una videochiamata : CTRL+MAIUSC+A

: CTRL+MAIUSC+A Accettare una chiamata audio : CTRL+MAIUSC+S

: CTRL+MAIUSC+S Rifiutare una chiamata : CTRL+MAIUSC+D

: CTRL+MAIUSC+D Avvia la chiamata audio : CTRL+MAIUSC+C

: CTRL+MAIUSC+C Avviare una videochiamata : CTRL+MAIUSC+U

: CTRL+MAIUSC+U Attivare/disattivare microfono : CTRL+MAIUSC+M

: CTRL+MAIUSC+M Attivare/disattivare video : CTRL+MAIUSC+O

: CTRL+MAIUSC+O Attivare/disattivare la modalità a schermo intero : CTRL+MAIUSC+F

: CTRL+MAIUSC+F Andare alla barra degli strumenti di condivisione: CTRL+MAIUSC+BARRA SPAZIATRICE

Microsoft Teams, le scorciatoie da tastiera per Mac OS

Visualizzare le scelte rapide da tastiera : CTRL+punto (.)

: CTRL+punto (.) Andare a Cerca : COMANDO+EE

: COMANDO+EE Mostrare i comandi : COMANDO + barra (/)

: COMANDO + barra (/) Andare a : COMANDO+G

: COMANDO+G Avviare una nuova chat : COMANDO+N

: COMANDO+N Aprire le Impostazioni : COMANDO + virgola (,)

: COMANDO + virgola (,) Chiudere : ESC

: ESC Zoom avanti : COMANDO + segno di uguale (=)

: COMANDO + segno di uguale (=) Fare zoom indietro : COMANDO + segno meno (-)

: COMANDO + segno meno (-) Aprire Attività : COMANDO+1

: COMANDO+1 Aprire Chat : COMANDO+2

: COMANDO+2 Aprire Team : COMANDO+3

: COMANDO+3 Aprire Calendario : COMANDO+4

: COMANDO+4 Aprire Chiamate : COMANDO+5

: COMANDO+5 Aprire File : COMANDO+6

: COMANDO+6 Passare alla voce di elenco precedente : Opzione sinistra + tasto freccia su

: Opzione sinistra + tasto freccia su Passare alla voce di elenco successiva : Opzione sinistra + tasto freccia giù

: Opzione sinistra + tasto freccia giù Spostare il team selezionato verso l’alto : Comando + MAIUSC + freccia su

: Comando + MAIUSC + freccia su Spostare il team selezionato verso il basso : Comando + MAIUSC + freccia giù

: Comando + MAIUSC + freccia giù Passare alla sezione precedente : COMANDO+MAIUSC+F6

: COMANDO+MAIUSC+F6 Passare alla sezione successiva : COMANDO +F6

: COMANDO +F6 Andare alla casella di composizione : C

: C Espandere la casella di composizione : COMANDO+MAIUSC+X

: COMANDO+MAIUSC+X Invia (casella di composizione espansa) : COMANDO+INVIO

: COMANDO+INVIO Allega file : COMANDO+O

: COMANDO+O Iniziare una nuova riga : MAIUSC+INVIO

: MAIUSC+INVIO Rispondere al thread : R

: R Contrassegna come importante : COMANDO+MAIUSC+I

: COMANDO+MAIUSC+I Accettare una videochiamata : COMANDO+MAIUSC+A

: COMANDO+MAIUSC+A Accettare una chiamata audio : COMANDO+MAIUSC+S

: COMANDO+MAIUSC+S Rifiutare una chiamata : COMANDO+MAIUSC+D

: COMANDO+MAIUSC+D Avvia la chiamata audio : COMANDO+MAIUSC+C

: COMANDO+MAIUSC+C Avviare una videochiamata : COMANDO+MAIUSC+U

: COMANDO+MAIUSC+U Attivare/disattivare microfono : COMANDO+MAIUSC+M

: COMANDO+MAIUSC+M Attivare/disattivare video : COMANDO+MAIUSC+O

: COMANDO+MAIUSC+O Attivare/disattivare la modalità a schermo intero : COMANDO+MAIUSC+F

: COMANDO+MAIUSC+F Andare alla barra degli strumenti di condivisione: COMANDO+MAIUSC+BARRA SPAZIATRICE