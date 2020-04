Microsoft Teams: download e installazione dall’app

Redazione Webnews,

Microsoft Teams è diventato in pochissime settimane uno dei sistemi più utilizzati in questo periodo di isolamento domiciliare per lo smart working e la didattica online, complice una stabilità e una versatilità che non sempre vengono garantite dai prodotti della concorrenza.

Chi si affaccia per la prima volta nell’universo di Microsoft Teams deve iniziare subito a dotarsi delle applicazioni ufficiali rilasciate da Microsoft per le principali piattaforme, così da poter partecipare a riunioni, meeting e collaborazioni anche da mobile, senza la necessità di avere un computer a portata di mano.

Ecco dove scaricare e come installare l’app di Microsoft Teams per le piattaforme principali.

Microsoft Teams: l’app per Windows e Mac OS

Che stiate usando un computer con Windows o un dispositivo Apple con Mac OS poco importa. L’app di Microsoft Teams è scaricabile a questo indirizzo: in automatico vi verrà proposto il download della versione compatibile per il vostro sistema operativo e non dovrete far altro che installare il file una volta scaricato sul vostro dispositivo.

Microsoft Teams: l’app per Linux

Microsoft ha deciso di rilasciare anche una versione di Microsoft Teams per Linux. In questo caso è sufficiente collegarsi a questo indirizzo per accedere ai pacchetti in formato .deb and .rpm, con la certezza di avere sempre a disposizione l’ultima versione.

Microsoft Teams: l’app mobile per Android

Se siete in possesso di un dispositivo Android, l’app ufficiale di Microsoft Teams è disponibile gratuitamente a questo indirizzo. Come per tutte le altre app di Google Play, non dovrete far altro che fare un tap su Installa ed attendere il completamento del download e dell’installazione dell’app per iniziare subito a programmare incontri e avviare videochiamate.

Per utilizzare l’app di Microsoft Teams per Android è necessario un dispositivo aggiornato alla versione Android 4.4 o successive.

Microsoft Teams: l’app mobile per iOS

Allo stesso modo l’app di Microsoft Teams per iOS è disponibile a questo indirizzo. A partire da iPhone 6 Plus e iOS 10.00 potrete utilizzare l’app senza problemi e lo stesso vale per iPad Mini a partire dalla versione 2 o successive e iPad a partire dalla quinta generazione.