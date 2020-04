Disney+, come richiedere film non presenti in catalogo

Redazione Webnews,

Disney+, il servizio di streaming della Casa di Topolino, è sbarcato in Italia da qualche settimana portando un po’ di sollievo a grandi e piccini in questo periodo di isolamento domiciliare forzato. Tante le esclusive targate Disney, dai lungometraggi di animazione con cui sono crescite intere generazioni ai capolavori della Pixar, passando per i blockbuster targati Marvel.

Il catalogo di Disney+ è vasto, ma ha un potenziale di crescita enorme e Disney ha deciso di offrire agli utenti la possibilità di fare richieste e inviare suggerimenti su nuovi contenuti da aggiungere in futuro. C’è qualche film o show televisivo che vorreste vedere su Disney+? Ecco come inoltrare la segnalazione.

Le richieste di nuovi contenuti possono essere inviate a Disney tramite il centro assistenza di Disney+, raggiungibile a questo indirizzo. Da lì non dovrete far altro che scegliere l’opzione Lascia un feedback e, dal menu a tendina, selezionare Richiedi un film o uno show.

Disney+ vi permette di indicare fino a tre titoli da scrivere negli appositi spazi. Va da sé che non ci sono garanzie che il titolo che avete richiesto verrà mai introdotto nel catalogo, ma in casi come questi è l’unione a fare la forza e se un titolo sarà particolarmente richiesto chissà che Disney non si muoverà per renderlo disponibile gratuitamente in Disney+.