Gameloft Classics: 30 giochi gratis per Android

Per festeggiare i propri 20 anni, Gameloft regala a tutti gli utenti 30 giochi Android. Si tratta di Gaemloft Classics ed è una raccolta di 30 giochi che hanno fatto la storia della software house. Per farsi un’idea, in 20 anni di attività i parigini hanno sfornato qualcosa come 800 titoli e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Intanto, sia per festeggiare il compleanno, sia per dare una mano a tutti coloro i quali sono isolati in casa per via dell’emergenza, Gameloft ha deciso di rendere gratuito il download per dispositivi Android tanti videogame che ci possono far trascorrere diverse ore di relax.

Tra i giochi inclusi in Gameloft Classics, ad esempio, ci sono il puzzle Bubble Bash 2, Diamond Rush, l’action game Zombie Infection, ma anche i celeberrimi NOVA e Modern Combat 2: Black Pegasus. Alexandre de Rochefort, Chief Finance Officer della software house francese ha così presentato l’iniziativa coincidente con i 20 anni di attività. “Vent’anni sono un traguardo importante, uno di quelli per cui vale la pena fermarsi a riflettere. Questo è un momento di grande festa per noi – sottolinea – un momento in cui guardare indietro e constatare quanto l’industria si sia evoluta, ricordare un inizio fatto di giochi più semplici per cellulari più semplici e apprezzare un futuro fatto di nuove tecnologie e device più potenti che permettono agli sviluppatori di spingersi oltre i limiti. Sono orgoglioso di dire che noi eravamo lì fin dall’inizio e che abbiamo aiutato a plasmare quella che è l’industria oggi”.

Gameloft Classics gratis: tutti i giochi

– Bubble Bash 2

– Brain Challenge 3

– Diamond Rush

– Detective Ridley and the Mysterious Enigma

– Abracadaball

– Gangstar 2

– Zombie Infection

– Modern Combat 2: Black Pegasus

– NOVA

– Wild West Guns

– Zombiewood

– Alien Quarantin

– My Life in New York

– Vampire Romance

– Miami Nights 2

– Fashion Icon

– Date or Ditch 2

– High School Hooks Ups

– Soul of Darkness

– Hero of Sparta

– Cannon Rats

– Block Breaker Deluxe 2

– Block Breaker Deluxe 3

– Motocross Trial Extreme

– Platinum Solitaire 3

– Texas Hold’em Poker

– Midnight Bowling 3

– Midnight Bowling 4

– Avalanche Snowboarding

– KO Fighters 2D