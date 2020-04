Nuovo Instagram: tutte le funzionalità in arrivo

Redazione Webnews,

Bolle in pentola un vero e proprio nuovo Instagram: il social network di proprietà di Facebook sta infatti testando diverse funzionalità che ne amplieranno ulteriormente il raggio d’azione. Nei giorni scorsi è stata già attivata ad una percentuale di utenti la funzione che consente di nascondere le storie a determinati followers, ma non è l’unica novità in via di sperimentazione. In un momento in cui le videocall e le dirette video hanno subito un’impennata per via dell’emergenza coronavirus, Instagram sta provando una funzione rivoluzionari e che permetterà di effettuare una trasmissione video contemporaneamente su più piattaforme.

Instagram: dirette video in contemporanea su Facebook

Ovviamente, per via del gemellaggio “aziendale”, Instagram sta testando già una funzione per trasmettere video in diretta contemporaneamente anche su Facebook. Pur non essendo disponibili ancora informazioni in merito, non è da escludere che la stessa funzionalità sia attivata dall’altra parte della barricata. Insomma, presto anche da Facebook potremo avviare dirette trasmettendole anche su Instagram. E non è tutto, perché prosegue il progetto di Mark Zuckerberg di unificare in qualche modo le chat delle tre app – Messenger, WhatsApp e Instagram appunto – formando una community praticamente sterminata.

Instagram: commenti in evidenza e chat multiapp

Tra le altre funzioni in fase di test sul nuovo Instagram c’è la possibilità di “pinnare”, ovvero mettere in evidenza un commento ad un post per tenerlo in testa dandogli un’importanza maggiore rispetto a tutti gli altri. Un’altra funzionalità ancora in beta, invece, permette di inoltrare un messaggio diretto ad un altro utente, cosa già possibile con WhatsApp e Facebook Messenger.

In Stati Uniti e Canada, infine, sono già attive funzioni che consentono di effettuare ordini alimentari o fornire carte regalo per alimentare i circuiti di consegne a domicilio. Un servizio molto importante in questo momento di emergenza in cui non si può uscire di casa ed è molto meglio farsi consegnare la spesa a casa.