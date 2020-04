Cent’anni di solitudine, tanti altri libri e audiolibri gratis

Mirko Nicolino,

Cent’anni di solitudine è uno dei più celebri romanzi di Gabriel Garcia Marquez, scrittore giornalista e saggista colombiano naturalizzato messicano. In questi giorni il titolo del romanzo ha subito una nuova ventata di celebrità per via del decesso causa coronavirus del cileno (naturalizzato francese) Luis Sepulveda. Un errore marchiano da parte di un giornalista di Tgcom24, che si è ovviamente scusato dello scivolone, ha infatti attribuito a Sepulveda (autore invece di altri capolavori come “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”) la paternità del romanzo Cent’anni di solitudine, suscitando indignazione tra chi conosce bene la materia, ma al contempo curiosità in chi invece non ha mai letto il libro.

Ebbene, per chi ha già letto il libro e ne vuole saggiare un approccio diverso o per chi dopo averlo letto cerca nuove sfaccettature nel capolavoro di Gabriel Garcia Marquez, può ascoltarne gratuitamente una versione in audiolibro (il cosiddetto libro parlato) sul sito di PlayRadio (a questa pagina). Nella sezione Audiolibri dello stesso sito, si possono trovare tanti altri capolavori da ascoltare gratis dalla voce di grandi attori e doppiatori: da Addio Alle armi di Hemingway, passando per Alice nel paese delle meraviglie, Arancia meccanica e tanti altri titoli.

Libri e audiolibri gratis: come scaricarli e ascoltarli

È possibile ascoltare e scaricare audiolibri da tante altre risorse online. LiberLiber, ad esempio, è un progetto che offre tantissimi classici sia in versione testuale che audio. Il sito consente anche di scaricare tutta la propria biblioteca con un clic, dando un contributo ad un progetto che si regge per lo più grazie alle donazioni degli utenti.

Su LibriVox, invece, si trovano tanti titoli letti in diverse lingue, tra cui l’italiano, da un gruppo di volontari. Su Audible di Amazon, invece, si trova una libreria con ben 2.000 audiolibri in italiano e altri 10.000 testi letti in altre lingue. L’abbonamento costa 9,99 euro al mese, ma è possibile utilizzare il servizio gratis per 30 giorni.

Gli audiolibri sono solitamente in formato Mp3, oppure Ogg. Insomma, è possibile ascoltarli senza problemi da computer, tablet e smartphone con le applicazioni nativamente presenti sui rispettivi sistemi operativi Microsoft, Android e iOS.