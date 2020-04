One World: Together at Home, come seguire il concerto

Redazione Webnews,

One World: Together at Home, il megaconcerto benefico curato da Lady Gaga insieme a Global Citizen e l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è in dirittura d’arrivo. A partire dalle 2.00 di domenica 19 aprile 2020 l’evento dell’anno sarà trasmesso in diretta in tutto il Mondo e anche in Italia sarà ovviamente possibile seguirlo rigorosamente da casa, stando comodamente seduti sul divano o davanti al computer.

L’evento One World: Together at Home nasce con l’obiettivo di sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità e i milioni di operatori sanitari di tutto il Mondo impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus COVID-19. Decine di artisti saranno collegati dalle proprie abitazioni e gli spettatori avranno modo di interagire con loro attraverso le principali piattaforme social.

A condurre l’evento per il pubblico anglofono saranno Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, mentre per l’Italia il compito è affidato a Ema Stokholma e Fabio Canino, che saranno in diretta su RaiUno a partire dalle 1.45 di domenica.

One World: Together at Home, tutti gli artisti

Ecco tutti gli artisti, rigorosamente in ordine alfabetico, che prenderanno parte all’evento con musica e interventi:

Adam Lambert, Alicia Keys, Amy Poehler, Andra Day, Andrea Bocelli, Angèle, Anitta, Annie Lennox, Awkwafina, Becky G, Becky Lynch, Ben Platt, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Braun Strowman, Bridget Moynahan, Camila Cabello, Cassper Nyovest, Celine Dion, Charlie Puth, Chris Martin, Christine And The Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, David e Victoria Beckham, Delta Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Eddie Vedder, Ellen Degeneres, Ellie Goulding, Elton John, Erin Richards, Finneas, Heidi Klum, Henry Golding, Hozier, Hussain Al Jassmi, Idris e Sabrina Elba, J Balvin, Jack Black, Jack Johnson, Jacky Cheung, Jameela Jamil, Jason Segel, Jennifer Hudson, Jennifer Lopez, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, John Legend, Juanes, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Kesha, The Killers, Lady Antebellum, Lady Gaga, Lang Lang, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly Singh, Lindsey Vonn, Lisa Mishra, Lizzo, Ll Cool J, Lola Lennox, Luis Fonsi, Lupita Nyong’o, Maluma, Maren Morris, Matt Bomer, Matthew Mcconaughey, Megan Rapinoe, Michael Bublé, Milky Chance, Natti Natasha, Niall Horan, Nomzamo Mbatha, Oprah Winfrey, Paul Mccartney, Pharrell Williams, Pierce Brosnan, P.k. Subban, Picture This, Priyanka Chopra Jonas, Rita Ora, The Rolling Stones, Sam Heughan, Sam Smith, Samuel L Jackson, Sarah Jessica Parker, Sasha Banks, Sebastián Yatra, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Sheryl Crow, Sho Madjozi, Sofi Tukker, Stephen Colbert, Stevie Wonder, Superm, Taylor Swift, Tim Gunn, Usher, Vishal Mishra, Xavier Woods, Zucchero.

One World: Together at Home, come seguire l’evento in TV

Per l’Italia sarà RaiUno a trasmettere l’evento in diretta televisiva, ma visto l’orario non proprio praticissimo per il pubblico italiano, il concerto sarà trasmesso in differita con orari più tradizionali da MTV, MTV Music, VH1 e Comedy Central a partire dalle 21.00 del 19 aprile e, in replica, anche lunedì 20 aprile.

One World: Together at Home, come seguire l’evento via web

Se non volete affidarvi a RaiUno per seguire l’evento in diretta, i modi per non perdervi neanche uno degli interventi in programma sono molteplici anche dall’Italia. One World: Together at Home sarà trasmesso in streaming da: