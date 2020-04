Netflix: documentari gratis su YouTube

Redazione Webnews,

Netflix ha deciso di ampliare il canale dei contenuti offerti gratuitamente agli utenti tramite YouTube. Ai video già esistenti, infatti, sono stati aggiunti 10 documentari che hanno lo scopo di rendere più semplice il lavoro degli insegnanti, impegnati in questo periodo di lockdown con la didattica a distanza. Tramite YouTube, infatti, i video educativi saranno più facilmente condivisibili sulle piattaforme utilizzate dai docenti, come Google Classroom, Google Meet o Microsoft Teams.

Netflix: 10 documentari gratis su YouTube

Al momento, i documentari sono visibili però solo tramite il canale YouTube USA di Netflix (lo trovate a questo link), di conseguenza sono visibili solamente in lingua inglese. Tra i contenuti più interessanti ci sono la serie di “Our Planet”, trasmessi in Italia con il titolo “Il Nostro Pianeta”, realizzata in collaborazione con il WWF: molto suggestivi gli episodi “Jungles”, “Frozen Worlds”, “Costal Seas” e “High Seas”. Interessante anche “13th” (in Italia, “XIII Emendamento”) che parla delle disuguaglianze sociali e la prima stagione di “Abstract: The Art of Design”, che rivela con indagini approfondite i segreti dei lavori di design. Il fatto che siano solo contenuti in lingua inglese, può rappresentare in Italia un limite ma al contempo un valore aggiunto, poiché i documentari potranno essere utili anche e soprattutto per le lezioni di lingue.

Netflix: i contenuti gratuiti sul canale YouTube Italia

Sul canale italiano YouTube di Netflix al momento non ci sono lungometraggi gratuiti, comunque non mancano i contenuti interessanti, dai trailer di film e serie TV, passando per interviste esclusive, approfondimenti (dietro le quinte e segreti per la realizzazione di scene particolarmente impegnative) e i cosiddetti “il meglio di”, ovvero raccolte con i migliori momenti di determinati protagonisti nelle serie televisive più amate dal pubblico. Insomma, ce n’è abbastanza per trascorrere qualche ora di relax durante questo periodo di isolamento in cui i movimenti sono limitati.