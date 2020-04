ho. Mobile: attivare promozione 100 Giga con lo sconto

Redazione Webnews,

Il provider ho. Mobile ha lanciato una nuova offerta pensata agli utenti che hanno bisogno di navigare molto perché magari non hanno una linea fissa presso la propria abitazione o studio, oppure perché viaggiando tanto per lavoro necessitano di molti giga. Ebbene, l’offerta si chiama proprio ho. 100 giga e come lo stesso nome suggerisce offre 100 gigabyte di traffico dati veicolato tramite rete 4G di Vodafone.

ho. 100 Giga: costi e quanto dura

L’offerta prevede la limitazione della banda a 30 Mbps sia in download sia in upload, ma per chi l’attiva entro il 12 maggio 2020 il costo di 14,99 euro al mese scende a 12,99. La promozione è dunque dedicata solo a chi ha bisogno di traffico dati e non voce (in caso d’emergenza sono inclusi 5 minuti di chiamate e 5 Sms al mese). Si può utilizzare tramite smartphone (eventualmente trasformato in hotspot), oppure con un modem. Con i 100 Giga a disposizione e una velocità comunque rispettabile, è possibile lavorare connettendosi tramite computer, ma anche guardare trasmissioni in streaming tramite Smart TV, tablet e smartphone.

ho. Mobile: come attivare la promozione 100 Giga

La promozione ho. 100 giga è attivabile nei negozi fisici, ma anche sul sito ufficiale dell’operatore di telefonia mobile a questo indirizzo. Una volta sul sito occorre cliccare su Acquista e seguire la semplice procedura guidata. L’offerta non prevede la portabilità, quindi si attiva solo con un nuovo numero al costo totale di 22,90 euro, di cui 9 euro sono per l’attivazione, 0,99 euro per la SIM e 13 euro per la prima ricarica. Per chi attiva l’opzione entro il 20 maggio il canone mensile è di 12,99 euro e una volta terminati i 100 Giga è possibile far ripartire l’offerta (il conteggio del mese riprenderà dalla data di riattivazione, dunque). Chi vuole utilizzare il numero anche per telefonare o inviare sms i costi sono di 0,19€ al minuto e di 0,29€ per messaggio inviato.