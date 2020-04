Facebook Giochi diventa un’app per Android e iOS

Redazione Webnews,

Facebook Giochi, la sezione del social network di Mark Zuckerberg dedicata alla creazione e visualizzazione di livestreaming di videogiochi, diventa un’applicazione dedicata nella nuova sfida di Facebook a Twitch e YouTube, due dei servizi di streaming più utilizzati dai gamer di tutto il Mondo.

L’applicazione, in fase di test ormai da 18 mesi nel SudEst Asiatico e in America Latina, sarebbe dovuta arrivare il prossimi giugno, ma la pandemia di coronavirus COVID-19 e l’impennata avuta dai videogiochi in questo periodo di isolamento domiciliare forzato ha spinto Facebook ad anticipare il rollout globale, anche se gli utenti di iOS dovranno forse aspettare un po’ di più.

Facebook Giochi per Android sarà rilasciata oggi, 20 aprile 2020, mentre la versione per iOS arriverà non appena arriverà l’approvazione di Apple. L’app sarà incentrata sulla visione dei live-streaming degli utenti e la creazione di dirette delle proprie sessioni di gioco, ma darà anche la possibilità di giocare ai titoli presenti nel catalogo Instant Games di Facebook e avrà una serie di funzionalità legate alla community.

La funzionalità Go Live, inoltre, permetterà di avviare live streaming dei giochi mobile sulla propria pagina Facebook. Questo varrà per la versione di Facebook Giochi per Android, mentre la versione per iOS potrebbe non riuscire a farlo a causa delle politiche dell’App Store di Apple.