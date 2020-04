Redazione Webnews,

Google Foto sta implementando una funzione per rimuovere l’audio da un video. Si tratta di una necessità molto comune nell’era del Web 2.0, quando magari ci si trova a dover rimuovere voce e o musica da una clip, magari prima della condizione sui social network. Spesso, infatti, realizziamo filmati con uno smartphone ma il sonoro è disturbato da rumori di fondo, oppure in altri casi vogliamo semplicemente eliminare l’audio originale per inserire nel video una colonna sonora.

Ebbene, secondo quanto scoperto dalla sviluppatrice cinese @wongmjane, sempre alla ricerca di nuove funzioni all’interno delle app più utilizzate dagli utenti, nella nuova versione Google Foto darà appunto agli utenti l’opportunità di rimuovere la traccia audio da un video in pochi secondi utilizzando il proprio dispositivo mobile. La stessa sviluppatrice, pur non fornendo indicazioni precise sul funzionamento della nuova opzione, ha condiviso una schermata che consente di farsi già un’idea di quello che ci aspetterà tra poco.

Google Foto: come togliere l’audio dai video

Tramite una sola funzione, infatti, l’audio dei video realizzati con il proprio smartphone potrà essere disattivato e riattivato tramite una piccola funzione a forma di altoparlante presente nella parte sinistra dell’interfaccia dell’app. Una volta tolto l’audio ad un video, ad esempio, è possibile esportarne una copia “muta” tramite il pulsante centrale della schermata. E non è tutto, perché tra le opzioni fornite dalla stessa schermata c’è la possibilità di effettuare ulteriori modifiche al filmato, magari ruotandolo, cambiandone la lunghezza, ma c’è anche un’opzione che consente di annullare in un solo colpo le modifiche apportate in precedenza.

Google Foto: nuovi “Ricordi” e foto in evidenza

In attesa di conoscere il lancio ufficiale di questa nuova funzione, è certo che Google sta lavorando anche ad altre modifiche all’app Foto. Tra le altre, ci sarebbe un restyling della sezione Ricordi, oltre che l’integrazione della funzione “Recent Highlights“, che è già presente sui display intelligenti e che consente di visualizzare le Foto recenti in evidenza.