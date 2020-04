Whatsapp introduce gli stickers “Insieme a casa”

Redazione Webnews,

La comunicazione virtuale è aumentata drasticamente a causa delle misure di distanziamento sociale imposte in quasi tutto il Mondo e Whatsapp, tra i servizi di messaggistica istantanea più utilizzati in Occidente, ha deciso di ricordare a tutti l’importanza del distanziamento sociale in questo periodo di pandemia introducendo una nuova serie di stickers.

I nuovi stickers, realizzati in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono già disponibili in dieci lingue diverse e scaricabili gratuitamente dagli utenti all’interno di Whatsapp.

La serie “Insieme a Casa” include stickers che promuovo il distanziamento sociale e una serie di azioni ad esso legate, da una tazza con scritto “Io resto a casa” ad un messaggio di incoraggiamento come “Insieme ce la faremo“, ma anche uno sticker per il lavaggio delle mani e un “batti cinque in aria“, così come quello delle videochiamate con cui tutti si stanno confrontando in questo momento.

Anche in Italia è possibile scaricare e utilizzare subito la nuova serie di stickers recandosi in una qualsiasi conversazione su Whatsapp e toccando l’icona dedicata sul campo di scrittura dei messaggi. Da lì si si accederà alla schermata dei vari stickers già scaricati e, con un tocco sul “+“, si potrà visualizzare la serie “Insieme a casa” da scaricare gratuitamente.