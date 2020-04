Crash Bandicoot Mobile sbarca su iOS e Android

Redazione Webnews,

Il franchise di Crash Bandicoot ha ritrovato nuova linfa vitale in tempi recenti grazie alla riedizione dei primi tre capitoli della fortunata serie di Vicarious Vision per le console di nuova generazione, da PlayStation 4 a Xbox One, ma anche per Nintendo Switch e per Windows.

Ora, grazie a King, il velocissimo Crash torna ancora una volta sui nostri dispositivi mobile con un nuovo titolo endless runner che richiama un altro fortunatissimo gioco mobile, Temple Run. Crash Bandicoot Mobile, questo il titolo del nuovo gioco per iOS e Android, vedrà i giocatori impegnati in una corsa infinita di Crash con l’obiettivo di evitare gli ostacoli e arrivare il più lontano possibile.

Il titolo, lanciato in fase di test da King in Malesia, si sta già mostrando in numerosi filmati di gameplay e sembra avere tutte le carte in regola per diventare un successo, l’ennesimo per i creatori di Candy Crush e successivi spin-off. Le mosse classiche di Crash ci sono tutte, così come gli elementi tipici della saga, dalle casse Nitro ai boss che abbiamo imparato ad amare – ed odiare – nel corso degli anni.

Non è chiaro quale sia la roadmap di King al momento, quanto durerà la fase di test in Malesia e se è previsto un rollout globale o se si procederà col rilascio graduale nel corso dei prossimi mesi. Nell’attesa non possiamo che goderci i filmati di gameplay e sperare in un arrivo anche in Italia in tempi rapidi.