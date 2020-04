Disney+, in che ordine vedere i film Marvel

Matteo Tontini,

Disney+ contiene i film Marvel, visto che la major statunitense ha acquisito la Casa delle Idee nell’ormai lontano 2009, ma qual è l’ordine in cui vederli? Sono presenti tutti i film del MCU (Marvel Cinematic Universe) sulla piattaforma?

In questa breve guida è possibile trovare le risposte che spesso si pone chiunque abbia voglia di approcciare al mondo dei cinecomic.

Film Marvel su Disney+: cosa c’è da sapere

L’ordine in cui vedere i film Marvel (↑)

Le trasposizioni dei fumetti Marvel hanno conquistato il mondo intero, tanto che le pellicole dedicate ai supereroi sono tra le più remunerative nella storia del cinema. Le storie dei protagonisti sono interconnesse e alcuni capitoli sono veri e propri crossover in grado di esaltare il pubblico. Attualmente, il MCU conta 23 film in totale, con altri 7 già annunciati. Ma in che ordine vanno visti i film Marvel? Non tutte le pellicole escono seguendo una linearità narrativa per quanto riguarda gli eventi del Marvel Cinematic Universe, dunque è possibile procedere a una visione in ordine di uscita o in ordine cronologico.

I film Marvel in ordine di uscita su Disney+

Su Disney+ è possibile vedere i film Marvel in ordine di uscita, partendo dal primo Iron Man fino ad arrivare a Endgame:

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: il primo vendicatore (2011)

The Avengers (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardiani della Galassia (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

In questo modo, gli abbonati a Disney+ hanno la possibilità di vedere (quasi) tutte le pellicole della serie così come sono uscite al cinema.

I film Marvel in cronologico su Disney+

Chiunque volesse invece procedere cronologicamente, invece, dovrà vederli in quest’ordine:

Captain America: il primo vendicatore (2011)

Captain Marvel (2019)

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

The Avengers (2012)

Iron Man 3 (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Thor: The Dark World (2013)

Guardiani della Galassia (2014)

Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Black Panther (2018)

Thor: Ragnarok (2017)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Così facendo, non si segue l’ordine di uscita nei cinema dei vari film, ma si potrà seguire la storia con una certa linearità narrativa.

I film mancanti su Disney+ (↑)

Sulla piattaforma streaming della Casa del Topo, purtroppo, non sono disponibili tutti i film del MCU. Ne mancano precisamente tre, probabilmente a causa di problemi legati ai diritti. Per essere precisi, sul servizio sono assenti:

L’incredibile Hulk (2008)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Il primo è uscito a cavallo tra Iron Man e Iron Man 2; Homecoming ha debuttato dopo il secondo Guardiani della Galassia e prima di Ragnarok; Far From Home, invece, è attualmente l’ultimo film uscito nei cinema (dopo Endgame).