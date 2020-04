App Zoom: download e installazione

Redazione Webnews,

Zoom, uno tra i servizi più utilizzati al momento per effettuare videochiamate, è disponibile per le principali piattaforme più usata al Mondo, da Windows e Mac OS, passando per i dispositivi Android e iOS.

Se è vero che è necessario il solo client web di Zoom per partecipare ai meeting su invito, è altrettanto vero che per accedere a tutte le funzionalità di Zoom è necessario scaricare un’applicazione.

Se siete utenti di Android e iOS, ecco i link per scaricare l’app ufficiale di Zoom:

Per scaricare e installare l’app non dovete far altro che cliccare sul link qui sopra a seconda del dispositivo che state utilizzando e seguire le indicazioni a video. Fatto questo, se siete muniti di un account di Zoom, non dovete far altro che inserire i dati di accesso e iniziare subito a fare chiamate e videochiamate.