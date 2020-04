Apple Magic Keyboard con Trackpad: Pro & Contro

Giacomo Martiradonna,

Design a inclinazione libera, tasti retroilluminati con corsa profonda e precisa, e in più un vero trackpad Multi Touch con un’esperienza a livello di sistema operativo completamente riprogettata da zero. La nuova Apple Magic Keyboard è finalmente disponibile per l’acquisto, ma costa cara.

Per chi possiede un iPad Pro come tablet, è semplicemente l’accessorio migliore che il vil denaro possa acquistare. I Pro della Magic Keyboard con trackpad sono innumerevoli:

La porta USB-C per la ricarica pass-through consente di caricare l’iPad Pro senza occupare l’USB-C del dispositivo, che dunque resta libera per gli accessori, i dischi rigidi e i monitor esterni. Sicurezza: Un meccanismo magnetico stacca fisicamente i microfoni di iPad Pro quando la Magic Keyboard è agganciata e chiusa, il che significa che nessuno può ascoltarvi, neppure se lasciate aperta l’app di videoconferenza.

Ma c’è pure una serie di contropartite che sarebbe bene conoscere prima di un eventuale acquisto:

Partiamo da 339€ per il la Magic Keyboard destinata all’iPad Pro 11″, e arriviamo a ben 399€ per quella dell’12,9″. Una cifretta importante che rende i costi complessivi molto simili a quelli di un MacBook Air o MacBook Pro, che però sono portatili veri con un sistema operativo di classe Desktop. Pesantezza: Per rendere possibile l’inclinazione libera del tablet, si è resa necessaria una base di sostegno solida e robusta. Il fatto è che una Magic Keyboard + iPad Pro pesa la bellezza di 1.351 grammi, contro i 1.290 grammi del MacBook Air e i 1.370 grammi del MacBook Pro.

Pertanto, si tratta di una soluzione perfetta per chi ha necessità di un elevato grado di portabilità senza rinunciare tuttavia al confort di una tastiera con tutti i fronzoli. Budget permettendo, si intende.

