Alien: Isolation è quasi gratuito su Steam

Matteo Tontini,

Alien: Isolation è quasi regalato su Steam. In occasione dell’Alien Day, è possibile acquistare il titolo con uno sconto del 95% sulla piattaforma digitale di Valve: ciò significa che è possibile mettere le mani su uno dei migliori giochi Alien mai realizzati sborsando appena 1,85 euro anziché 36,99 euro.

Un’occasione ghiotta da cogliere al volo, perché l’offerta è valida ancora per poche ore (scadrà infatti alle 19:00 di oggi). I fan della saga creata nel 1979 da Ridley Scott saranno probabilmente felici di immergersi nell’atmosfera inquietante e opprimente di questo survival horror in prima persona, sviluppato dallo studio britannico The Creative Assembly e pubblicato da SEGA. La storia si posiziona cronologicamente 15 anni dopo gli eventi raccontati in Alien e ha per personaggio principale Amanda Ripley, figlia di Ellen (protagonista della saga cinematografica), in una missione per portare alla luce la verità dietro la scomparsa di sua madre. Per la giovane donna inizia allora una disperata battaglia per la sopravvivenza e il giocatore, calandosi nei suoi panni, dovrà esplorare un mondo pieno di minacce a causa di un imprevedibile e spietato Xenomorfo.

Per essere precisi, Amanda si dirigerà sulla stazione spaziale Sevastopol per recuperare la scatola nera della Nostromo, ma scoprirà che un Alien ha ucciso la maggior parte dell’equipaggio. L’utente dovrà allora cercare di sopravvivere alla minaccia incombente, andando alla ricerca di risorse e trovando soluzioni per mettersi in salvo e riuscire nella missione.

Insomma, un titolo che gli appassionati dei film non dovrebbero lasciarsi sfuggire, soprattutto per la sua grande fedeltà alla saga cinematografica.