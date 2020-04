Amazon Prime Video Store: acquisto e noleggio di film

Redazione Webnews,

Amazon ha lanciato oggi anche in Italia una novità che punta a fornire agli utenti di Amazon Prime Video la possibilità di accedere a film più recenti e non inclusi nell’abbonamento: Amazon Prime Video Store.

Si tratta di un vero e proprio store digitale per l’acquisto e il noleggio di film di uscita più recente, come accade ormai da anni con iTunes di Apple, ora inglobato nell’app TV, o Google Play Movies solo per citare i servizi più noti anche in Italia.

Lanciato oggi in Italia, Francia, Spagna, Canada e Australia, il Video Store di Amazon è già ricco di interessanti titoli più o meno recenti, da Joker al nuovo Pinocchio di Matteo Garrone, ma anche Once Upon A Time in Hollywood di Quentin Tarantino e gli ultimi due capitoli della saga di Spider-Man non ancora presenti nel catalogo di Disney+.

Ad oggi Amazon ha stretto un accordo con Disney, Warner Bros, NBCUniversal, Sony, Paramount e Lionsgate ed ha anticipato che nuovi titoli saranno aggiunti periodicamente nel già vasto catalogo.

I titoli sono catalogati proprio come gli store digitali della concorrenza, con categorie che permettono la facile navigazione e la facile scelta dei titoli da noleggiare a partire da 2,99 euro per il noleggio in definizione standard o acquistare a partire da 9,99 euro, salvo offerte e sconti che saranno proposte di volta in volta.

L’acquisto di un film su Amazon Prime Video Store assicura l’inserimento di quel titolo nel vostro catalogo personale. Da lì potrà essere visionato senza limiti a tempo indefinito.

Amazon Prime Video Store, come funziona il noleggio dei film

Il noleggio dei titoli su Amazon Prime Video Store è simile in tutto e per tutto agli altri store digitali che permettono il noleggio: avrete a disposizione 30 giorni di tempo per iniziare a guardare quel titolo e dal momento in cui inizierete la visione avrete 48 ore di tempo per completarla.

Come accedere al Video Store di Amazon

Il Video Store di Amazon Prime è disponibile all’interno dell’applicazione di Amazon Prime Video per tutte le principali piattaforme, ma anche via browser a questo indirizzo. Non dovete neanche aggiornare nulla, vi basta aprire come al solito l’app di Amazon Prime Video per visualizzare subito il nuovo catalogo per l’acquisto o il noleggio dei film.