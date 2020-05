Inviare messaggi da WhatsApp ad una email

Redazione Webnews,

Capita spesso di ricevere un messaggio su WhatsApp che poi vogliamo subito inoltrare ad un altro amico. E non è inusuale che la persona cui vogliamo inviare quella comunicazione importante non abbia installata l’app sul proprio smartphone. In questi casi la soluzione maggiormente adottata è l’inoltro tramite indirizzo email, poiché una casella di posta al giorno d’oggi ce l’anno tutti. La soluzione d’istinto è quella di copiare il testo dalla schermata di WhatsApp (tap sopra il testo e Copia), aprire l’app con cui gestiamo la posta da dispositivo mobile (o il sito della casella) e poi incollare il testo precedentemente copiato all’interno di una nuova mail.

Inviare messaggi WhatsApp via email con Android

C’è però un’altra procedura che consente di esportare anche un’intera chat di WhatsApp e inviarla tramite email ed è possibile farlo sia con l’app per dispositivi Android sia per sistemi operativi iOS. Per prima cosa, avviamo WhatsApp e individuiamo tramite la sezione Chat la conversazione che vogliamo esportare tramite email. Con un tap visualizziamo tutti i messaggi della conversazione specifica. Da un dispositivo Android premiamo sull’icona (…) posta in corrispondenza del nome utente e dal menu che si apre scegliamo prima Altro e poi Esporta chat. Ora possiamo decidere se allegare alla chat esportata anche i file multimediali contenuti al suo interno tramite Includi i media o Senza media.

Inviare messaggi WhatsApp via email con iPhone

Se disponiamo di un iPhone anziché di uno smartphone Android, premiamo sul nome dell’utente posto in alto e nella schermata che si apre selezioniamo Esporta chat. Anche in questo caso ci viene presentata l’opzione che consente l’inclusione dei contenuti multimediali (Allega media) e la loro esclusione dall’esportazione della chat (Senza media).

La versione di WhatsApp per iOS presenta però una seconda via: possiamo esportare i messaggi di una conversazione direttamente dalla schermata Chat senza dover entrare nella singola conversazione. Una volta scelta la chat da inoltrare, basta effettuare uno swipe verso destra sulla conversazione e premere (…). Dal menu che si apre ora basta selezionare esporta chat e seguire la procedura come sopra, scegliendo o meno di allegare i contenuti multimediali.

Completata l’esportazione, sia sua Android sia su iPhone, ci viene chiesto di selezionare l’app con la quale gestiamo la posta elettronica, ad esempio Gmail o Mail (iOS). L’applicazione si aprirà in automatico e comporrà un messaggio di posta che avrà come allegato proprio il file con i testi (ed eventuali allegati) della conversazione esportata. Non ci resta che scegliere il destinatario e inviare l’email.