Scaricare tre giochi gratis Ubisoft

Mirko Nicolino,

Ubisoft ha deciso di regalare tre giochi per trascorrere le ore di isolamento cui siamo costretti per il lockdown. Il publisher francese viene incontro alle esigenze di chi è costretto a trascorrere praticamente l’intera giornata in casa e con i videogame può svagarsi per qualche ora. I titoli in questione sono: Assassin’s Creed II, Rayman Legends e Child of Light. La promozione è valida solo da PC, mentre non è possibile scaricare gratis i tre giochi nelle versioni per console. I titoli possono essere riscattati entro e non oltre il 5 maggio tramite Uplay, lo store digitale di Ubisoft, e possono poi essere installati anche dopo la fine della promozione.

Scaricare 3 giochi gratis da Uplay di Ubisoft

Per scaricare i tre giochi gratis occorre andare sul sito Uplay e scaricare il client software. Una volta avviato Uplay, bisogna andare sulla scheda Store e cercare i tre titoli che si possono prelevare gratuitamente. Una volta sul proprio PC, i giochi possono essere installati immediatamente oppure anche in seguito. L’importante è scaricarli entro il 5 maggio.

I tre giochi gratuiti fino al 5 maggio

Assassin’s Creed II – È un titolo che ha ben 11 anni, ma rimane ancora uno dei più belli della saga. Sì, perché il protagonista delle vicende è Ezio Auditore, l’unico assassino che si è guadagnato in totale tre presenze nei titoli della saga. Per chi ama i giochi stealth con atmosfere misteriose e mitiche, questo videogame rimane un must.

Rayman Legends – Si tratta del quinto capitolo della serie, un platform i cui singoli livelli sono costituiti da piattaforme. Rayman, il mostriciattolo che ha contagiato generazioni, deve correre, eliminare avversari, saltare e attraversare mondi variegati. Un gioco per tutte le età.

Child of Light – Il terzo gioco regalato da Ubisoft ha come protagonista Aurora, una bimba con i capelli rossi e lunghi che deve affrontare creature mitologiche per riuscire a recuperare il proprio regno. Grafica e colonna sonora sono ormai storia.