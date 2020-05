The Sims 4, annunciata l’espansione Eco Lifestyle

Matteo Tontini,

The Sims 4 si prepara ad accogliere una nuova espansione: sarà incentrata sulla sostenibilità ambientale e, secondo quanto dichiarato da Electronic Arts, debutterà il 5 giugno.

L’espansione si chiama Eco Lifestyle e consente agli utenti di utilizzare energia alternativa, coltivare il proprio cibo e indossare indumenti ecologici, tra le altre cose. Ambientata nel porto di Evergreen, incoraggerà i giocatori a collaborare con la loro comunità.

In un comunicato stampa, EA ha dichiarato:

Mentre i Sim esplorano tutto ciò che The Sims 4 Eco Lifestyle ha da offrire in favore dell’ambiente, avranno molte opportunità di imparare di più su come mantenere uno stile di vita sostenibile e come collaborare con la comunità per ottenere il massimo dalle risorse che hanno. Gli utenti saranno sorpresi dall’effetto positivo che possono avere sul loro mondo.

Lezioni preziose, insomma, da apprendere in qualsiasi circostanza, ma che sembrano particolarmente tempestive visto il momento che stiamo vivendo. A causa dell’emergenza coronavirus, infatti, la nostra società è chiamata a collaborare per debellare il nemico comune, ma anche per assicurarsi un mondo migliore e più vivibile per il futuro.

Il pacchetto di espansione sarà disponibile a 39,99 dollari (probabilmente il prezzo sarà lo stesso in Europa, ma ancora non c’è la certezza) e uscirà per PC, Mac, PlayStation 4 e Xbox One in contemporanea. È possibile mettere le mani sul gioco base di The Sims 4 sborsando solo 9,97 euro sulla piattaforma Origin.

Val la pena inoltre sottolineare che le espansioni Vita Universitaria e Vita sull’Isola possono essere acquistate con il 50% di sconto, entrambe a 19,99 euro.