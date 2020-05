PlayStation 5 arriva a giugno 2020: le novità

Redazione Webnews,

La nuova PlayStation 5 sarà presentata a giugno prossimo. Ad annunciarlo è Jason Schreier, ex editor di Kotaku, che già di recente si era sbilanciato sul lancio imminente della nuova console Sony. Stavolta, durante un podcast, Schreier è addirittura più preciso indicando che manchi sostanzialmente un mese al lancio, nonostante l’effetto coronavirus abbia avuto ripercussioni sulla produzione di prodotti in ogni ambito, compresi quelli informatici.

L’emergenza Covid-19 ha scombinato i piani di diversi colossi dell’informatica in questi mesi, come ha avuto modo di sperimentare anche Apple, che sta facendo la corsa contro il tempo per non saltare il tradizionale appuntamento di settembre con il nuovo iPhone. Le fonti citate da Schreier sono ritenute attendibili, ragion per cui non bisognerà attendere ancora molto per poter finalmente toccare con mano la nuova PS5, anche se molti dettagli rimangono ancora segretissimi.

PlayStation 5: il design uguale al controller Dualsense?

Va dato atto a Sony, infatti, di aver lasciato trapelare molto poco, nonostante il lancio sia ormai davvero imminente. Qualcosa a livello di design si può intuire partendo dal nuovo controller Dualsense, che è stato già svelato e ha consentito di realizzare alcune ipotesi estetiche, i cosiddetti concept, sulla nuova console. Quanto alle novità più importanti, è confermato il processore AMD Zen 2 con 8 core a 3,5 GHZ, il disco SSD da 825 GB e la GPU con architettura RDNA2.

PlayStation 5: l’altra indiscrezione di EDGE

Le rivelazioni di Schreier, in sostanza, smentiscono quelle circolate nei giorni scorsi e alimentate da un tweet della rivista EDGE. Anticipando la copertina (appositamente mascherata) del nuovo numero in uscita a luglio, si legge: “The next generation rises. May 21”. Alcuni ci hanno colto un riferimento alla nuova PlayStation 5, il cui lancio potrebbe avvenire addirittura il 21 maggio. Un’altra voce nel mare magnum dei rumors che inevitabilmente accompagnano ogni lancio importante, oppure il riferimento di EDGE è a qualcos’altro?