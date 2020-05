Facebook Messenger, come fare una videochiamata

Matteo Tontini,

Facebook consente a famiglie e amici di rimanere in contatto, indipendentemente da dove si trovino. Città diverse, regioni diverse o addirittura Paesi diversi. Il social network permette anche di vedersi faccia a faccia utilizzando la funzione per le videochiamate di Facebook Messenger (è possibile addirittura connettersi rapidamente fino a un massimo di 50 persone sui dispositivi più moderni).

Come fare videochiamate con Facebook Messenger? È molto semplice e intuitivo, ma questa guida potrebbe facilitare ulteriormente il processo.

Come utilizzare le videochiamate di Facebook Messenger su dispositivi mobile

Utilizzando un dispositivo Android, è possibile scaricare l’app Messenger direttamente dal Google Play Store. Apple fornisce l’app Messenger per iPhone, iPad e Apple Watch tramite l’App Store. Una volta installata l’applicazione sul proprio smartphone o tablet, è possibile lanciarla e toccare la barra di ricerca per trovare il contatto con cui si desidera chattare. Se in precedenza sono stati inviati messaggi o chiamati amici in Messenger, verranno visualizzati sotto la barra di ricerca.

Selezionare la persona che si desidera videochiamare, quindi fare tap sull’icona della Videocamera in alto a destra

in alto a destra Quando si riceve una videochiamata, Facebook Messenger immediatamente notifica l’utente, cosicché possa accettarla o rifiutarla

Quando si partecipa a una videochiamata, si vedrà il proprio amico o familiare al centro dello schermo; un’immagine di se stessi sarà invece proiettata in alto a destra. I pulsanti in alto, da sinistra a destra, consentono di aprire una chat, trasmettere la videochiamata su un dispositivo disponibile, passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore o disabilitarla direttamente.

I pulsanti nella parte inferiore dello schermo, invece, permettono di cambiare il colore dello sfondo, aggiungere amici alla videochiamata, disattivare il microfono o terminare la call.

Come fare una videochiamata con Facebook Messenger da PC

Nel caso in cui si stesse utilizzando un laptop con una webcam integrata o un desktop con una webcam esterna, è possibile chattare con qualsiasi amico di Facebook tramite Messenger.

Per cominciare, bisogna accedere al social network tramite browser

Poi, fare clic su Messenger a sinistra della home page di Facebook

a sinistra della home page di Facebook Selezionare il nome o l’immagine di profilo della persona che si desidera chiamare

A questo punto, premere il pulsante della Videocamera in alto a destra per iniziare la chiamata

Una volta che l’altra persona risponderà, la si vedrà al centro dello schermo; una proiezione di se stessi, invece, si troverà in basso a destra dello schermo. Fare clic sulle icone Videocamera e Microfono per attivare o disattivare il video e l’audio.

Facendo clic sull’icona Monitor, invece, si potrà condividere lo schermo. Con l’icona rossa della Cornetta si riaggancerà, terminando la chiamata. A proposito dell’app, sul sito è possibile trovare una guida per scoprire come creare una stanza su Facebook Messenger.